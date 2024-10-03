logo

BTC/USD

60695.03

ETH/USD

2350.38

LTC/USD

63.02

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Бывший директор ЦРУ назвал «глупое» решение США: из-за чего Украина рискует проиграть в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший директор ЦРУ назвал «глупое» решение США: из-за чего Украина рискует проиграть в войне

Майк Помпео раскритиковал запрет Администрации Байдена на использование западного оружия Украиной

сегодня, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь в администрации Дональда Трампа Майк Помпео довольно эмоционального отреагировал на ограничения западных партнеров на применение украинской армией дальнобойного западного оружия по территории России. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Помпео озвучил на встрече в аналитическом центре в Лондоне. Заявление Майка Помпео цитирует "Голос Америки".

Бывший директор ЦРУ назвал «глупое» решение США: из-за чего Украина рискует проиграть в войне

Майк Помпео

Помпео отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия привело бы к эскалации войны, заявив, что это не создало бы дополнительных рисков.

"Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно глупой и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)", – сказал бывший государственный секретарь США.

Стоит отметить, Администрация президента Джо Байдена согласилась, что американское оружие может применяться вдоль границы, чтобы украинцы могли поражать места, откуда россияне устраивают атаки на Украину. Но Вашингтон выступает против ударов оружием США вглубь российской территории. Во время визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе не прозвучало публичных объявлений о разрешении бить дальнобойным западным оружием вглубь по российской территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Украина все еще очень сильно зависит от поставок оружия от западных партнеров. В частности, Киев продолжает настаивать, чтобы партнеры сняли запреты на удары западными ракетами по России, процесс производства оружия в самой Украине не стоит на месте. Именно поэтому Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах. Такое заявление на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) сделал министр обороны Рустем Умеров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости