Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь в администрации Дональда Трампа Майк Помпео довольно эмоционального отреагировал на ограничения западных партнеров на применение украинской армией дальнобойного западного оружия по территории России. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Помпео озвучил на встрече в аналитическом центре в Лондоне. Заявление Майка Помпео цитирует "Голос Америки".

Майк Помпео

Помпео отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия привело бы к эскалации войны, заявив, что это не создало бы дополнительных рисков.

"Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно глупой и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)", – сказал бывший государственный секретарь США.

Стоит отметить, Администрация президента Джо Байдена согласилась, что американское оружие может применяться вдоль границы, чтобы украинцы могли поражать места, откуда россияне устраивают атаки на Украину. Но Вашингтон выступает против ударов оружием США вглубь российской территории. Во время визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе не прозвучало публичных объявлений о разрешении бить дальнобойным западным оружием вглубь по российской территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Украина все еще очень сильно зависит от поставок оружия от западных партнеров. В частности, Киев продолжает настаивать, чтобы партнеры сняли запреты на удары западными ракетами по России, процесс производства оружия в самой Украине не стоит на месте. Именно поэтому Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах. Такое заявление на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) сделал министр обороны Рустем Умеров.



