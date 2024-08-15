Бывший посол США Макфол уверен, что сейчас Путин в тупике

Владимир Путин столкнулся с серьезной проблемой: у него нет четкой стратегии для возвращения территорий в Курской области. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Он также сравнил эту ситуаци. с прошлогодним конфликтом с ЧВК "Вагнер". По мнению посла, это сильно ударило по психологии Путина и его репутации среди российских элит.

В США заявили о бессилии Путина на Курщине

Макфол утверждает, что ситуация в Курской области усиливает давление на Путина. В прошлом он уже сталкивался с критикой после конфликта с Евгением Пригожиным и его военной компанией. Тогда Путину пришлось сесть за переговорный стол, но сейчас Украина не собирается вести диалог, что еще больше углубляет изоляцию России.

"Я думаю, что психологически этот удар огромен для Путина, особенно среди элиты, потому что он должен быть защитником. Он должен быть сильным человеком, защищающим Россию от Запада, защищающим Россию от Украины. И теперь во второй раз за столько лет он не смог этого сделать", - цитирует его The Hill.

Действия ВСУ напоминают Макфолу о мятеже Пригожина, показывая, что проблемы в российском руководстве повторяются. Он отмечает, что это ставит под вопрос способность российских военных и разведки адекватно реагировать на вызовы.

Макфол критикует российские действия, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры в Украине и других регионах. Он осуждает использование таких методов, которые невозможно применить на территории самой России, указывая на двойные стандарты в ведении войны.

"Вот что они сделали в Украине. Они сделали это в Сирии. Они сделали это в Чечне. Они не могут сделать этого на своей территории. И поэтому, я думаю, Путин сталкивается с настоящей дилеммой. Как он собирается освобождать эту территорию? Пока у него нет ответа", — подчеркнул Майкл Макфол.

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