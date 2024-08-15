Бывший посол США Макфол уверен, что сейчас Путин в тупике

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Черновалова Кристина
Владимир Путин столкнулся с серьезной проблемой: у него нет четкой стратегии для возвращения территорий в Курской области. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Он также сравнил эту ситуаци. с прошлогодним конфликтом с ЧВК "Вагнер". По мнению посла, это сильно ударило по психологии Путина и его репутации среди российских элит.
В США заявили о бессилии Путина на Курщине
Макфол утверждает, что ситуация в Курской области усиливает давление на Путина. В прошлом он уже сталкивался с критикой после конфликта с Евгением Пригожиным и его военной компанией. Тогда Путину пришлось сесть за переговорный стол, но сейчас Украина не собирается вести диалог, что еще больше углубляет изоляцию России.
Действия ВСУ напоминают Макфолу о мятеже Пригожина, показывая, что проблемы в российском руководстве повторяются. Он отмечает, что это ставит под вопрос способность российских военных и разведки адекватно реагировать на вызовы.
Макфол критикует российские действия, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры в Украине и других регионах. Он осуждает использование таких методов, которые невозможно применить на территории самой России, указывая на двойные стандарты в ведении войны.
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