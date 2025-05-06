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Бывший вице-президент США назвал главную ошибку Трампа относительно войны в Украине

Майк Пенс считает, что Трампу нужно срочно усиливать военную поддержку Украины

сегодня, 08:24
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Кравцев Сергей

Экс-вице-президент США Майк Пенс раскритиковал президента США Дональда Трампа за "нестабильную" поддержку Украины и высмеял неоднократные уверения американского президента, что российский диктатор Владимир Путин якобы "хочет мира". Как передает портал "Комментарии", свое заявление политик сделал в интервью CNN.

Бывший вице-президент США назвал главную ошибку Трампа относительно войны в Украине

Майк Пенс. Фото: из открытых источников

"Если последние три года чему-то нас и научили, так это тому, что Владимир Путин не хочет мира; он хочет Украину. И тот факт, что мы уже почти два месяца следуем соглашению о прекращении огня, на которое согласилась Украина, а Россия продолжает откладывать и оправдываться, подтверждает эту точку зрения", — сказал Пенс. 

Он также заявил, что Путин "понимает только силу". Поэтому администрация США должна четко заявить о продолжении поддержки Украины.

Пенс также высказал уверенность, что именно "нестабильная поддержка" администрации Дональда Трампа в последние несколько месяцев "только придала смелости России". Путин почувствовал, что он может безнаказанно наступать в Украине и дальше и даже усиливать уровень эскалации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря США. В ином случае, исход был бы другим. И победители были бы совсем другие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в соцсети Truth Social.

Ранее "Комментарии" писали - Дональд Трамп снова похвалил главу Кремля за 3-дневное перемирие. 




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/05/05/politics/january-6-pence-trump-tariffs-russia
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