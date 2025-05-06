Трамп отобрал у Путина главную победу: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Президент Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря США. В ином случае, исход был бы другим. И победители были бы совсем другие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Американский лидер подчеркнул, что без США победу бы другие и нынешний мир был бы иным. Также глава Белого дома анонсировал, что объявляет национальный праздник.
По мнению президента США, без американского народа войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим.
Трамп добавил, что страну не будут "закрывать" на эти два дня, поскольку в Америке и так уже слишком много выходных. Вместо этого американцы будут работать, как и раньше.
По мнению американского лидера, у США предостаточно дней в году для отдыха. Поэтому, как американцы трудились в годы Второй мировой войны, так они продолжат это делать и в наше время.
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По его словам, "анонсированное Россией перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта в Украине".
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