Трамп отобрал у Путина главную победу: о чем идет речь

Президент Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря США. В ином случае, исход был бы другим. И победители были бы совсем другие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе это — все остальные это делают! Во всем мире союзники празднуют нашу Победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует – это Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам", — написал Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что без США победу бы другие и нынешний мир был бы иным. Также глава Белого дома анонсировал, что объявляет национальный праздник.

По мнению президента США, без американского народа войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим.

"Поэтому я объявляю национальный праздник в честь победы в Первой мировой войне, перемирие в которой было подписано 11 ноября 1918 года, и во Второй мировой войне, победа в которой была одержана 8 мая 1945 года", — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что страну не будут "закрывать" на эти два дня, поскольку в Америке и так уже слишком много выходных. Вместо этого американцы будут работать, как и раньше.

По мнению американского лидера, у США предостаточно дней в году для отдыха. Поэтому, как американцы трудились в годы Второй мировой войны, так они продолжат это делать и в наше время.

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По его словам, "анонсированное Россией перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта в Украине".



