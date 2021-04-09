Цены на жилье в богатых странах стремительно растут

В северо-западу от Лондона за десять лет было построено 1600 домов, а в ближайшее время появятся еще 900. В офисе продаж Bovis Homes Флип Бэгли говорит, что многие бронируют заранее. Так, многие объекты, рекламируемые в витрине Gary DiMauro Real Estate — от особняков до коттеджей — уже заняты, сообщает economist.com.

Цены на жилье (фото из открытых источников)

Например, цены на жилье в США выросли на 11% в течение года по сравнению с январем, это самый быстрый рост за 15 лет. В Великобритании они выросли в прошлом году на 8%, а в Германии — на 9%. Эта модель наблюдается в большинстве богатых стран. В 25 странах, отслеживаемых The Economist, реальные цены на жилье выросли в среднем на 5% за последний 12-месячный период.

Во многих странах рост был достаточно быстрым, чтобы привлечь внимание политиков и руководителей центральных банков. В отличие от модели прошлого десятилетия, больше всего растут цены в менее населенных, но все же удобных местах, а не в центре города. Covid-19, похоже, положил начало поиску уютного и комфортного места, способного пережить пандемию.

Напомним, Украинцы имеют право получить субсидию не только, если являются собственниками жилья, но и в случае, если они арендуют квартиру или дом. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью изданию "Факты". Однако для этого следует придерживаться одного условия — владелец дома и арендатор должны заключить официальный договор аренды. Тогда человек, который снимает квартиру и получает небольшой доход, может получить частичную компенсацию расходов на отопление.

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