Чего на самом деле хочет Путин: Трамп сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин в самом деле "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского лидера могут простираться за пределы границ Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп, говорят о России, заявил, что "у них большая, мощная военная машина".
Вспомнил американский лидер даже о былых успехах россиян, говоря о том, что российская армия победила Гитлера и Наполеона.
На вопрос о территориальных амбициях Путина — и о том, думает ли он, что президент РФ хочет всю территорию Украины — Трамп сказал, что задал тот же вопрос Путину.
Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "тоже хочет положить этому конец".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства для передачи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на слова Трампа.
Новости