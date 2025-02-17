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Чего на самом деле хочет Путин: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп заявил, что Путин "хочет прекратить войну"

17 февраля 2025, 12:14
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин в самом деле "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского лидера могут простираться за пределы границ Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

Чего на самом деле хочет Путин: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, он хочет прекратить войну. Я это понимаю. Мы говорили долго и упорно. Стив Виткофф был с ним очень долго, около трех часов. Я думаю, он хочет прекратить войну", — сказал Трамп во время разговора с представителями масс-медиа.

Дональд Трамп, говорят о России, заявил, что "у них большая, мощная военная машина".

Вспомнил американский лидер даже о былых успехах россиян, говоря о том, что российская армия победила Гитлера и Наполеона. 

"Знаете, они воюют уже давно. Они делали это раньше… но я думаю, он хотел бы прекратить войну", — отметил американский президент.

На вопрос о территориальных амбициях Путина — и о том, думает ли он, что президент РФ хочет всю территорию Украины — Трамп сказал, что задал тот же вопрос Путину. 

"Я думаю, он хочет остановиться. Это был мой вопрос к нему. Потому что, если он продолжит, это будет большой проблемой для нас, и это вызовет большую проблему у меня, потому что вы просто не можете этого допустить", – отметил Трамп.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "тоже хочет положить этому конец".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства для передачи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на слова Трампа.




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Источник: https://thehill.com/policy/international/5148484-trump-says-putin-wants-to-stop-fighting-in-ukraine/
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