logo

BTC/USD

87499

ETH/USD

2940.86

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Чего Трамп хочет от Гренландии: посланец президента США сделал новое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего Трамп хочет от Гренландии: посланец президента США сделал новое заявление

По словам представителя США Джеффа Лэндри, администрация Трампа хочет начать прямой диалог с жителями острова

24 декабря 2025, 22:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стратегической важности Гренландии его новый посланник Джефф Лэндри заявил, что Америка не намерена аннексировать остров.

Чего Трамп хочет от Гренландии: посланец президента США сделал новое заявление

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Лэндри, американская администрация не стремится "завоевать" территорию Дании, а хочет лишь начать прямой диалог с жителями острова. Об этом пишет AP.

Посланник президента США заявил, что Вашингтон хочет обсуждать будущее непосредственно с гренландцами, учитывая именно их потребности и ожидания.

"Наши разговоры должны быть с реальными людьми в Гренландии — гренландцами. Чего они ищут? Каких возможностей им не хватает?" – сказал Джефф Лэндри.

Представитель США также отметил, что американцы не намерены действовать силовыми методами.

"Мы не пытаемся кого-то покорить или захватить чью-либо страну", — отметил Лэндри.

Вместе с тем его заявления противоречат словам самого Дональда Трампа, неоднократно публично отмечавшего необходимость установления контроля США над Гренландией. Президент объяснял это соображениями национальной безопасности. При этом Трамп не исключал применения военной силы.

Между тем, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен вместе с премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном отметили, что суверенитет острова не может быть предметом торга.

"Вы не можете аннексировать другую страну – даже под предлогом международной безопасности", – говорится в их совместном заявлении.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение , что Гренландия важна для Соединенных Штатов с точки зрения международной безопасности. В то же время, он признал, что жители Гренландии, вероятно, не желают, чтобы их остров стал частью США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/trump-greenland-landry-denmark-1c55b2c33241aad0d463a2ffec5810a6
Теги:

Новости

Все новости