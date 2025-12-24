Чего Трамп хочет от Гренландии: посланец президента США сделал новое заявление

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стратегической важности Гренландии его новый посланник Джефф Лэндри заявил, что Америка не намерена аннексировать остров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Лэндри, американская администрация не стремится "завоевать" территорию Дании, а хочет лишь начать прямой диалог с жителями острова. Об этом пишет AP.

Посланник президента США заявил, что Вашингтон хочет обсуждать будущее непосредственно с гренландцами, учитывая именно их потребности и ожидания.

"Наши разговоры должны быть с реальными людьми в Гренландии — гренландцами. Чего они ищут? Каких возможностей им не хватает?" – сказал Джефф Лэндри.

Представитель США также отметил, что американцы не намерены действовать силовыми методами.

"Мы не пытаемся кого-то покорить или захватить чью-либо страну", — отметил Лэндри.

Вместе с тем его заявления противоречат словам самого Дональда Трампа, неоднократно публично отмечавшего необходимость установления контроля США над Гренландией. Президент объяснял это соображениями национальной безопасности. При этом Трамп не исключал применения военной силы.

Между тем, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен вместе с премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном отметили, что суверенитет острова не может быть предметом торга.

"Вы не можете аннексировать другую страну – даже под предлогом международной безопасности", – говорится в их совместном заявлении.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение , что Гренландия важна для Соединенных Штатов с точки зрения международной безопасности. В то же время, он признал, что жители Гренландии, вероятно, не желают, чтобы их остров стал частью США.