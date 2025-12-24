Чого Трамп хоче від Гренландії: посланець президента США зробив нову заяву

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про стратегічну важливість Гренландії його новий посланець Джефф Лендрі заявив, що Америка не має наміру анексувати острів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Лендрі, американська адміністрація не прагне "завоювати" територію Данії, а хоче лише розпочати прямий діалог із жителями острова. Про це пише AP.

Посланець президента США заявив, що Вашингтон хоче обговорювати майбутнє безпосередньо з гренландцями, враховуючи саме їхні потреби та очікування.

"Наші розмови мають бути з реальними людьми в Гренландії — гренландцями. Чого вони шукають? Яких можливостей їм бракує?" — сказав Джефф Лендрі.

Представник США також наголосив, що американці не збираються діяти силовими методами.

"Ми не намагаємося когось підкорити або захопити чиюсь країну", — зазначив Лендрі.

Разом з тим його заяви суперечать словам самого Дональда Трампа, який неодноразово публічно наголошував на необхідності встановлення контролю США над Гренландією. Президент пояснював це міркуваннями національної безпеки. При цьому Трамп не виключав застосування військової сили.

Тим часом прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен разом із прем’єром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном зауважили, що суверенітет острова не може бути предметом торгу.

"Ви не можете анексувати іншу країну — навіть під приводом міжнародної безпеки", — йдеться у їхній спільній заяві.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше президент США Дональд Трамп висловив думку, що Гренландія є важливою для Сполучених Штатів з точки зору міжнародної безпеки. Водночас він визнав, що жителі Гренландії, ймовірно, не бажають, щоб їхній острів став частиною США.