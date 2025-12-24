logo_ukra

BTC/USD

87499

ETH/USD

2940.86

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Чого Трамп хоче від Гренландії: посланець президента США зробив нову заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чого Трамп хоче від Гренландії: посланець президента США зробив нову заяву

За словами представника США Джеффа Лендрі, адміністрація Трампа хоче розпочати прямий діалог із жителями острова

24 грудня 2025, 22:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На тлі заяв президента США Дональда Трампа про стратегічну важливість Гренландії його новий посланець Джефф Лендрі заявив, що Америка не має наміру анексувати острів. 

Чого Трамп хоче від Гренландії: посланець президента США зробив нову заяву

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Лендрі, американська адміністрація не прагне "завоювати" територію Данії, а хоче лише розпочати прямий діалог із жителями острова. Про це пише AP.

Посланець президента США заявив, що Вашингтон хоче обговорювати майбутнє безпосередньо з гренландцями, враховуючи саме їхні потреби та очікування.

"Наші розмови мають бути з реальними людьми в Гренландії — гренландцями. Чого вони шукають? Яких можливостей їм бракує?" — сказав Джефф Лендрі.

Представник США також наголосив, що американці не збираються діяти силовими методами.

"Ми не намагаємося когось підкорити або захопити чиюсь країну", — зазначив Лендрі.

Разом з тим його заяви суперечать словам самого Дональда Трампа, який неодноразово публічно наголошував на необхідності встановлення контролю США над Гренландією. Президент пояснював це міркуваннями національної безпеки. При цьому Трамп не виключав застосування військової сили.

Тим часом прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен разом із прем’єром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном зауважили, що суверенітет острова не може бути предметом торгу.

"Ви не можете анексувати іншу країну — навіть під приводом міжнародної безпеки", — йдеться у їхній спільній заяві.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше президент США Дональд Трамп висловив думку, що Гренландія є важливою для Сполучених Штатів з точки зору міжнародної безпеки. Водночас він визнав, що жителі Гренландії, ймовірно, не бажають, щоб їхній острів став частиною США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://apnews.com/article/trump-greenland-landry-denmark-1c55b2c33241aad0d463a2ffec5810a6
Теги:

Новини

Всі новини