Чем владеет и сколько зарабатывает Джо Байден

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Ольга Чародий
Глава овального кабинета Джо Байден обнародовал свою налоговую
декларацию за 2020 год и, как оказалось, за последний год он несколько обеднел.
Чем владеет 46-й американский президент и какое у него состояние, пишет "Сегодня".
Джо Байден (фото из открытых источников)
Обнародовать свои доходы в день налогов – для американских
президентов уже традиция. Ежегодно со времен Уотергейтского скандала 1972 года,
когда в коррупции разоблачили президента Никсона, декларации гарантов публикуют
на сайте Белого дома. Нарушил это правило только 45-й президент Дональд Трамп.
Президент и первая леди подали декларацию о налоге на прибыль
совместно и сообщили о скорректированном федеральным бюджетом валовом доходе в
607 336 долларов. Байдены заплатили 157 414 долларов федерального налога на
прибыль, а их эффективная федеральная ставка налога на прибыль в 2020 году
составила 25,9 процента. В общем состояние 46-го президента США американские
СМИ оценивают в 23 миллионов долларов. При этом большинство денег Байдена вложены
в недвижимость.
Напомним, что накануне стало известно, какую тему хочет задеть президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Детали предстоящего разговора раскрыл советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.Так, Джозеф Байден планирует обсудить ситуацию, которая происходит в Украине. По словам Джейка Салливана, США остается надежной поддержкой для Украинского государства. Байден изрядно обеспокоен ситуацией на Востоке и накоплением российских войск вблизи Украины. Тему нашей страны американский президент неоднократно поднимал во время телефонных переговоров с Кремлем.
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