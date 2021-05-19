Чем владеет и сколько зарабатывает Джо Байден

Глава овального кабинета Джо Байден обнародовал свою налоговую декларацию за 2020 год и, как оказалось, за последний год он несколько обеднел. Чем владеет 46-й американский президент и какое у него состояние, пишет "Сегодня".

Джо Байден (фото из открытых источников)

Обнародовать свои доходы в день налогов – для американских президентов уже традиция. Ежегодно со времен Уотергейтского скандала 1972 года, когда в коррупции разоблачили президента Никсона, декларации гарантов публикуют на сайте Белого дома. Нарушил это правило только 45-й президент Дональд Трамп.

Президент и первая леди подали декларацию о налоге на прибыль совместно и сообщили о скорректированном федеральным бюджетом валовом доходе в 607 336 долларов. Байдены заплатили 157 414 долларов федерального налога на прибыль, а их эффективная федеральная ставка налога на прибыль в 2020 году составила 25,9 процента. В общем состояние 46-го президента США американские СМИ оценивают в 23 миллионов долларов. При этом большинство денег Байдена вложены в недвижимость.

Напомним, что накануне стало известно, какую тему хочет задеть президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Детали предстоящего разговора раскрыл советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Так, Джозеф Байден планирует обсудить ситуацию, которая происходит в Украине. По словам Джейка Салливана, США остается надежной поддержкой для Украинского государства. Байден изрядно обеспокоен ситуацией на Востоке и накоплением российских войск вблизи Украины. Тему нашей страны американский президент неоднократно поднимал во время телефонных переговоров с Кремлем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!