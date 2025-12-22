Чем закончились переговоры с украинской и российской делегациями: Уиткофф сделал заявление

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о результатах переговоров по возможному мирному урегулированию войны в Украине, которые проходили с участием украинской и российской сторон, а также европейских партнеров. Об этом он написал в социальной сети Х.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

По словам Уиткоффа, с украинской делегацией состоялась отдельная встреча в формате США – Украина, которую он охарактеризовал как конструктивную. Во время переговоров стороны сосредоточились на четырех ключевых направлениях. Речь шла о дальнейшем развитии 20-пунктного плана, согласовании подходов к многосторонней системе гарантий безопасности, выработке позиций по гарантиям безопасности со стороны США для Украины, а также о развитии плана экономического восстановления и долгосрочного процветания страны.

Особое внимание, как отметил спецпосланник, было уделено срокам и последовательности следующих шагов.

Уиткофф подчеркнул, что Украина сохраняет полную приверженность достижению справедливого и устойчивого мира. Общим приоритетом остается прекращение боевых действий, обеспечение надежной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и длительного развития.

По его словам, мир должен означать не только остановку войны, но и формирование прочной основы для будущего страны. Он также отметил высокую оценку Украиной лидерства США и важность тесной координации с партнерами на дальнейших этапах переговоров.

В отдельной публикации Уиткофф сообщил о контактах с российской стороной. По его словам, спецпредставитель главы РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией, направленные на продвижение мирного плана президента Дональда Трампа по Украине.

Спецпосланник добавил, что российская сторона заявляет о своей приверженности достижению мира и выражает признательность США за усилия в вопросе урегулирования конфликта и укрепления глобальной безопасности.

