logo_ukra

BTC/USD

89285

ETH/USD

3026.41

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Чим закінчилися переговори з українською та російською делегаціями: Віткофф зробив заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чим закінчилися переговори з українською та російською делегаціями: Віткофф зробив заяву

Віткофф назвав «продуктивними та конструктивними» зустрічі з делегаціями України та РФ у Флориді

22 грудня 2025, 06:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив про результати переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні, які проходили за участю української та російської сторін, а також європейських партнерів. Про це він написав у соціальній мережі Х.

Чим закінчилися переговори з українською та російською делегаціями: Віткофф зробив заяву

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За словами Віткоффа, з українською делегацією відбулася окрема зустріч у форматі США – Україна, яку він охарактеризував як конструктивну. Під час переговорів сторони зосередились на чотирьох ключових напрямках. Йшлося про подальший розвиток 20-пунктного плану, узгодження підходів до багатосторонньої системи гарантій безпеки, вироблення позицій щодо гарантій безпеки з боку США для України, а також про розвиток плану економічного відновлення та довгострокового процвітання країни.

Особливу увагу, як зазначив спецпосланець, було приділено термінам та послідовності наступних кроків.

Віткофф підкреслив, що Україна зберігає повну відданість досягненню справедливого та сталого світу. Загальним пріоритетом залишається припинення бойових дій, забезпечення надійної безпеки та створення умов для відновлення, стабільності та тривалого розвитку.

За його словами, світ має означати не лише зупинку війни, а й формування міцної засади для майбутнього країни. Він також відзначив високу оцінку Україною лідерства США та важливість тісної координації з партнерами на подальших етапах переговорів.

В окремій публікації Віткофф повідомив про контакти з російською стороною. За його словами, спецпредставник глави РФ Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією, спрямовані на просування мирного плану президента Дональда Трампа щодо України.

Спецпосланник додав, що російська сторона заявляє про свою прихильність до досягнення миру і висловлює вдячність США за зусилля у питанні врегулювання конфлікту та зміцнення глобальної безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вже є мирна угода на папері: Зеленський дав пряму відповідь.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/SEPeaceMissions
Теги:

Новини

Всі новини