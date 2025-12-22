Чим закінчилися переговори з українською та російською делегаціями: Віткофф зробив заяву

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив про результати переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні, які проходили за участю української та російської сторін, а також європейських партнерів. Про це він написав у соціальній мережі Х.

За словами Віткоффа, з українською делегацією відбулася окрема зустріч у форматі США – Україна, яку він охарактеризував як конструктивну. Під час переговорів сторони зосередились на чотирьох ключових напрямках. Йшлося про подальший розвиток 20-пунктного плану, узгодження підходів до багатосторонньої системи гарантій безпеки, вироблення позицій щодо гарантій безпеки з боку США для України, а також про розвиток плану економічного відновлення та довгострокового процвітання країни.

Особливу увагу, як зазначив спецпосланець, було приділено термінам та послідовності наступних кроків.

Віткофф підкреслив, що Україна зберігає повну відданість досягненню справедливого та сталого світу. Загальним пріоритетом залишається припинення бойових дій, забезпечення надійної безпеки та створення умов для відновлення, стабільності та тривалого розвитку.

За його словами, світ має означати не лише зупинку війни, а й формування міцної засади для майбутнього країни. Він також відзначив високу оцінку Україною лідерства США та важливість тісної координації з партнерами на подальших етапах переговорів.

В окремій публікації Віткофф повідомив про контакти з російською стороною. За його словами, спецпредставник глави РФ Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією, спрямовані на просування мирного плану президента Дональда Трампа щодо України.

Спецпосланник додав, що російська сторона заявляє про свою прихильність до досягнення миру і висловлює вдячність США за зусилля у питанні врегулювання конфлікту та зміцнення глобальної безпеки.

