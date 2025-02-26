Чем закончится «медовый месяц» Путина и Трампа: прогноз

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Ткачик Олеся
Сейчас происходит так называемый "медовый месяц" американского президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина. Как считает политолог Максим Яли, этот "медовый месяц" ничем не закончится, поскольку рано или поздно Путин попытается кинуть Трампа, в том числе по Украине.
Путин и Трамп
По его словам, подтверждением того уже сейчас является заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не согласится на прекращение огня по линии соприкосновения, потому что у них есть Конституция, в которой записано, что четыре области Украины являются российскими.
Так что, считает эксперт, просто нужно подождать, когда американцы начнут обсуждать с россиянами уже конкретные условия "сделки", а не просто фотографироваться и заявлять об успешных переговорах, ведь они попросту ещё не начались.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату.
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