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Чем закончится «медовый месяц» Путина и Трампа: прогноз

Путин совсем скоро попытается кинуть Трампа, в том числе и в вопросе Украины

26 февраля 2025, 18:19
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Ткачик Олеся

Сейчас происходит так называемый "медовый месяц" американского президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина. Как считает политолог Максим Яли, этот "медовый месяц" ничем не закончится, поскольку рано или поздно Путин попытается кинуть Трампа, в том числе по Украине.

Чем закончится «медовый месяц» Путина и Трампа: прогноз

Путин и Трамп

"Тогда уже оппозиция Трампа включится на полную. СМИ, Конгресс, суды в конце концов. И до Трампа рано или поздно дойдёт, что заключить "хорошую сделку " с КГБ-шником невозможно. По крайней мере, для себя лично", — говорит Яли.

По его словам, подтверждением того уже сейчас является заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не согласится на прекращение огня по линии соприкосновения, потому что у них есть Конституция, в которой записано, что четыре области Украины являются российскими.

"А "сдача" Запорожья и Херсона является неприемлемым условием не только для Украины, но и для Трампа. Потому что военным путем завоевать эти города Россия в обозримой перспективе никак не сможет. И это будут капитуляцией не только для Зеленского и Украины, но и для Трампа", — говорит Яли.

Так что, считает эксперт, просто нужно подождать, когда американцы начнут обсуждать с россиянами уже конкретные условия "сделки", а не просто фотографироваться и заявлять об успешных переговорах, ведь они попросту ещё не начались.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EvadEUbMGTr22Q4L6L9djFWQuSJe8FL6VdgHwDNBVGUgs9oNsYys5eNXQWAEFcAPl&id=100004292079149
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