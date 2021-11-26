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Черная пятница: какой сюрприз готовят работники Аmazon для руководства

Неудовлетворенные условиями труда сотрудники компании планируют устроить протест

сегодня, 15:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Рабочие и активисты в более чем 20 странах выйдут на протест в рамках кампании, возглавляемой "Make Amazon Pay" (коалиция из 70 профсоюзов и организаций, включая Greenpeace, Oxfam и Amazon Workers International) с требованием улучшить условия труда. Об этом сообщает Insider.

Черная пятница: какой сюрприз готовят работники Аmazon для руководства

Компания "Amazon" - фото из открытых источников

Ожидается, что в мероприятии 26 ноября примут участие люди со всех уголков: от нефтеперерабатывающих заводов, фабрик, складов, центров обработки данных и корпоративных офисов.

"Пандемия показала, как Amazon ставит прибыль впереди работников, общества и нашей планеты", — написал Make Amazon Pay в списке требований, опубликованном на своем веб-сайте. "Amazon берет слишком многое и отдает слишком мало. Пора заставить Amazon платить".

Протесты проходят на фоне роста несогласия сотрудников Amazon относительно условий работы, в частности, длительного рабочего дня, низкой оплаты труда и сложных систем оценки эффективности. Требования к Amazon Pay включают в себя повышение зарплат, лучшую безопасность работы и "приостановку жесткого режима производительности и наблюдения, который Amazon использовал, чтобы прижать работников".

Коалиция также призывает к "возмездию обществу", включающему усиление усилий по устойчивому развитию, повышение прозрачности данных и конфиденциальности, а также прекращение партнерских отношений с полицией и иммиграционными органами, которые являются "институционально расистскими".

"Amazon не одинок в этой плохой практике, но он находится в центре неудачной системы, которая приводит к неравенству, климатическому распаду и демократическому упадку, которые шрамируют наш возраст", – пишет Make Amazon Pay в своих требованиях.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили в Украине дата-центры.


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Источник: https://www.businessinsider.com/make-amazon-pay-campaign-staffers-will-strike-on-black-friday-2021-11
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