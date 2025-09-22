Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск воссоединились на похоронах Чарли Кирка в воскресенье спустя несколько месяцев после их бурной публичной ссоры. Об этом передает Daily Mail.

Читательница по губам расшифровала разговор Трампа и Маска на похоронах Чарли Кирка

Миллиардер и основатель Tesla пожал руку президенту США в его ложе на арене State Farm Arena в Глендейле, штат Аризона, когда более 60 000 скорбящих прощались с консервативным влиятельным деятелем.

Трамп и Маск коротко поговорили, прежде чем Трамп, кажется, жестом отпустил его.

Читательница по губам Никола Хиклинг рассказала, что Трамп сказал "как дела", когда повернулся в Маску, чтобы поздравить его.

Затем Маск, казалось, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Итак, Илон, я слышал, ты хотел пообщаться".

Когда к разговору присоединился икона UFC Дана Уайт, Трамп предложил: "Давайте попробуем выяснить, как вернуться на верный путь".

Маск отвеил кивком. Затем президент обнимает его за руку и говорит: "Я скучал по тебе".

С июня 2025 года, когда он покинул пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE), Маск совершил серию атак в социальных сетях.

Бизнесмен раскритиковал Трампа за Закон об одном крупном красивом законопроекте, знаковом законодательном акте для его второй администрации.

Маск предупредил, что это может стоить налогоплательщикам миллиарды и увеличить государственный долг.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 10 сентября известного американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка застрелили во время публичного выступления в Университете долины Юты. В день своей смерти Кирк опубликовал сообщение об убитой украинской беженке в США Ирине Заруцкой.

За несколько часов до убийства, 31-летний Чарли Кирк опубликовал сообщение в соцсети X, где упомянул об убитой Ирине Заруцкой. В сообщении Кирк призвал политизировать убийство украинки в США. "Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, то бессмысленное убийство Ирины Заруцкой необходимо политизировать, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 судимостями свободно разгуливать по улицам и убить ее", — написал Кирк.