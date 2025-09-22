Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск возз'єдналися на похороні Чарлі Кірка в неділю через кілька місяців після їхньої бурхливої ​​публічної сварки. Про це передає Daily Mail.

Читачка по губах розшифрувала розмову Трампа і Маска на похороні Чарлі Кірка

Мільярдер і засновник Tesla потиснув руку президенту США в його ложі на арені State Farm Arena в Глендейлі, штат Аризона , коли понад 60 000 скорботних прощалися з консервативним впливовим діячем.

Трамп і Маск коротко поговорили, перш ніж Трамп, здається, жестом відпустив його.

Читачка по губах Нікола Хіклінг розповіла, що Трамп сказав "як справи", коли повернувся до Маска, щоб привітати його.

Потім Маск, здавалося, знизав плечима, коли Трамп сказав: "Отже, Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися".

Коли до розмови приєднався ікона UFC Дана Вайт, Трамп запропонував: "Давайте спробуємо з'ясувати, як повернутися на правильний шлях".

Маск відповідає кивком. Потім президент обіймає його за руку і каже: "Я сумував за тобою".

З червня 2025 року, коли він залишив посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE), Маск вчинив серію атак у соціальних мережах.

Бізнесмен розкритикував Трампа за Закон про один великий красивий законопроект, знаковий законодавчий акт для його другої адміністрації.

Маск попередив, що це може коштувати платникам податків мільярди та збільшити державний борг.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 10 вересня відомого американського консервативного активіста та прихильника президента США Чарлі Кірка застрелили під час публічного виступу в Університеті долини Юти. У день своєї смерті Кірк опублікував допис про вбиту українську біженку у США Ірину Заруцьку.

За кілька годин до вбивства, 31-річний Чарлі Кірк опублікував допис у соцмережі X, де згадав про вбиту Ірину Заруцьку. У повідомленні Кірк закликав політизувати вбивство українки в США. "Якщо ми хочемо, щоб ситуація змінилася, то безглузде вбивство Ірини Заруцької необхідно політизувати, бо саме політика дозволила дикому монстру з 14 судимостями вільно розгулювати вулицями та вбити її", — написав Кірк.