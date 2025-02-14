Членство Украины в НАТО и возвращение границ 2014 года: у Трампа резко изменили позицию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться во время переговоров Украины, России и стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель посла президента Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает "Reuters".
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Коул отметил, что на повестке дня также остается вопрос возможного возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.
По его словам, официальные переговоры еще не начались и США все еще ведут дискуссии с лидерами стран Европы и Украины о том, как лучше всего положить конец конфликту.
Кроме того, заместитель посла Трампа сказал, что Путин, похоже, готов вступить в переговоры с Украиной без предварительных условий.
Отвечая на вопрос, не слишком ли много США уступили Путину еще до начала переговоров, Коул сказал, что некоторые говорили не по теме, но в Вашингтоне не считают, что чем-то уступают.
Отметим, что такие заявления противоречит месседжам, озвученным накануне министром обороны США Питом Хегсетом касательно переговоров по прекращению войны в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп рассказал, когда и в какой стране состоятся переговоры Украины, России и США.
Новости