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Трамп рассказал, когда и в какой стране состоятся переговоры Украины, России и США

Саудовская Аравия может перенять эстафету от Турции, где встретятся украинская и российская делегации

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на следующую неделю встрече высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии, направленной на обсуждение путей прекращения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции в Белом доме. 

Трамп рассказал, когда и в какой стране состоятся переговоры Украины, России и США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с представителями масс-медиа в Овальном кабинете Белого дома президент Дональд Трамп отметил, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его личного участия или участия президента России Владимира Путина, но будет включать чиновников из обеих стран, а также представителей Украины.

"… Будет встреча в Мюнхене, потом на следующей неделе. Встреча в Саудовской Аравии не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами, и Украина также будет частью этой встречи, и мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой ужасной войне", – прокомментировал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — любезный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине имеет заметные отголоски позорной политики умиротворения Адольфа Гитлера, которую проводил Запад перед Второй мировой. Как передает портал "Комментарии", об этом в авторской статье для The Telegraph пишет бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Также издание "Комментарии" сообщало – телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который длился в течение 90 минут, свидетельствует о том, что попытки изолировать РФ и превратить лидера Кремля в международного изгоя провалились. Об этом пишет The Times.




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