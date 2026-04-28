Недилько Ксения
Западные медиа обнародовали сенсационные детали встречи президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Чарльза III, состоявшейся на лужайке у Белого дома. Поскольку официальные микрофоны не зафиксировали приватную беседу, журналисты издания The Sun привлекли специалистов по чтению по губам, чтобы расшифровать диалог лидеров.
Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют короля Карла III и королеву Камиллу в Белом доме в понедельник.
Согласно выводам экспертов основной темой короткого разговора стала агрессивная политика РФ и личные намерения Владимира Путина. Трамп поделился с монархом своей обеспокоенностью по поводу эскалации конфликта.
Дональд Трамп намекнул на свои прямые контакты с Кремлем, отметив, что он находится в диалоге с российским диктатором. Однако содержание угроз, о которых упомянул президент США, остается неизвестным — вероятно, речь идет об использовании оружия массового поражения, которое может привести к глобальной катастрофе.
Король Чарльз III, судя по видеозаписи, выглядел несколько смущенным такой откровенностью в присутствии прессы. Он пробовал перевести разговор в более формальное русло.
Следует подчеркнуть, что эти цитаты не являются официальным заявлением Белого дома или Букингемского дворца. Это результат работы независимых экспертов, анализировавших движения губ политиков. Официальная часть переговоров проходила в закрытом режиме, и ее детали пока не разглашаются.
