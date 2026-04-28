Западные медиа обнародовали сенсационные детали встречи президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Чарльза III, состоявшейся на лужайке у Белого дома. Поскольку официальные микрофоны не зафиксировали приватную беседу, журналисты издания The Sun привлекли специалистов по чтению по губам, чтобы расшифровать диалог лидеров.

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют короля Карла III и королеву Камиллу в Белом доме в понедельник.

Согласно выводам экспертов основной темой короткого разговора стала агрессивная политика РФ и личные намерения Владимира Путина. Трамп поделился с монархом своей обеспокоенностью по поводу эскалации конфликта.

"...у меня такое чувство, что он хочет войны. Если он сделает то, что сказал, он уничтожит население", — именно такую фразу, по версии читателей по губам, произнес Трамп.

Дональд Трамп намекнул на свои прямые контакты с Кремлем, отметив, что он находится в диалоге с российским диктатором. Однако содержание угроз, о которых упомянул президент США, остается неизвестным — вероятно, речь идет об использовании оружия массового поражения, которое может привести к глобальной катастрофе.

Король Чарльз III, судя по видеозаписи, выглядел несколько смущенным такой откровенностью в присутствии прессы. Он пробовал перевести разговор в более формальное русло.

"Мы обсудим это позже... В другой раз", — несколько раз повторил монарх, пытаясь завершить обсуждение чувствительной темы на публике.

Следует подчеркнуть, что эти цитаты не являются официальным заявлением Белого дома или Букингемского дворца. Это результат работы независимых экспертов, анализировавших движения губ политиков. Официальная часть переговоров проходила в закрытом режиме, и ее детали пока не разглашаются.

