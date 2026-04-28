Читання по губах: Дональд Трамп у приватній бесіді попередив британського монарха про загрозу ядерної війни

Західні медіа оприлюднили сенсаційні деталі зустрічі президента США Дональда Трампа та короля Великої Британії Чарльза III, яка відбулася на галявині біля Білого дому. Оскільки офіційні мікрофони не зафіксували приватну бесіду, журналісти видання The Sun залучили фахівців із читання по губах, щоб розшифрувати діалог лідерів.

Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп вітають короля Карла III та королеву Каміллу в Білому домі в понеділок.Кредит...Анна Роуз Лейден для The New York Times

Згідно з висновками експертів, основною темою короткої розмови стала агресивна політика РФ та особисті наміри Володимира Путіна. Трамп поділився з монархом своїм занепокоєнням щодо ескалації конфлікту.

"...у мене таке відчуття, що він хоче війни. Якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення", — саме таку фразу, за версією читачів по губах, промовив Трамп.

Дональд Трамп натякнув на свої прямі контакти з Кремлем, зазначивши, що він перебуває у діалозі з російським диктатором. Проте зміст погроз, про які згадав президент США, залишається невідомим — ймовірно, йдеться про використання зброї масового ураження, що може призвести до глобальної катастрофи.

Король Чарльз III, судячи з відеозапису, виглядав дещо збентеженим такою відвертістю в присутності преси. Він намагався перевести розмову в більш формальне русло.

"Ми обговоримо це пізніше... Іншим разом", — декілька разів повторив монарх, намагаючись завершити обговорення чутливої теми на публіці.

Варто підкреслити, що ці цитати не є офіційною заявою Білого дому чи Букінгемського палацу. Це результат роботи незалежних експертів, які аналізували рухи губ політиків. Офіційна частина переговорів проходила в закритому режимі, і її деталі наразі не розголошуються.

