Что будет, если данные о появлении военных КНДР в Украине подтвердятся: заявление США

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Кравцев Сергей
Если информация об участии военных из Северной Кореи на стороне России в войне против Украины подтвердится, это будет означать существенное углубление отношений между Россией и Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки".
США. Фото: из открытых источников
Советник уточнил, что Белый дом на сегодняшний день не имеет точных и проверенных данных о привлечении Россией северокорейских военных.
По его словам, кроме углубления отношений между Россией и КНДР, подтверждение информации об участии северокорейских солдат в войне на стороне России "может означать новые уровни отчаяния Путина, который пытается продолжить попытки достичь прогресса в Украине".
Советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности администрации Байдена отмечает, что, хотя информация о военных из Северной Кореи не подтверждена, ее важно поместить в определенный контекст.
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