Что будет, если данные о появлении военных КНДР в Украине подтвердятся: заявление США

Если информация об участии военных из Северной Кореи на стороне России в войне против Украины подтвердится, это будет означать существенное углубление отношений между Россией и Северной Кореей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

США. Фото: из открытых источников

Советник уточнил, что Белый дом на сегодняшний день не имеет точных и проверенных данных о привлечении Россией северокорейских военных.

"Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения. Но эти сообщения нас беспокоят, в частности сама мысль о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России. Если это правда, это может означать существенное углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР, отношений о которых мы уже говорим месяцы, которые прорастали, укреплялись и углублялись", – заявил Джон Кирби.

По его словам, кроме углубления отношений между Россией и КНДР, подтверждение информации об участии северокорейских солдат в войне на стороне России "может означать новые уровни отчаяния Путина, который пытается продолжить попытки достичь прогресса в Украине".

Советник по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности администрации Байдена отмечает, что, хотя информация о военных из Северной Кореи не подтверждена, ее важно поместить в определенный контекст.

"Если это правда, то это происходит в то время, когда Россия продолжает нести чрезвычайные потери в конфликте, который зашел так далеко", – высказался советник.

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