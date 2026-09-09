Что будет с переговорами между Украиной и РФ после визита Виткоффа и Кушнера: у Трампа дали громкий прогноз

Соединенные Штаты видят возможность восстановления переговорного процесса между Украиной и Россией после недавних контактов американских представителей в Киеве и Москве. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Колумбии.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: 24Канал

По его словам, последние встречи были предметными: стороны представили новые предложения, а по некоторым вопросам продемонстрировали большую открытость, чем раньше. В то же время, Рубио предостерег от чрезмерного оптимизма, поскольку позиции Киева и Москвы остаются далекими друг от друга.

"Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также не являюсь пессимистом. Считаю, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, приемлемому для обеих сторон. Впереди еще много работы", — заявил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что и у Украины, и у России есть жесткие "красные линии" и пока не демонстрируют готовности к серьезным уступкам. Однако переговоры, состоявшиеся в минувшие выходные в двух столицах, по его мнению, могут стать основой для возвращения в трехсторонний формат.

Новый дипломатический импульс возник после поездки американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. 5 сентября они провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день прибыли в Киев и встретились с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Зеленского, американская сторона представила несколько новых предложений по возможным путям завершения войны. Среди вопросов, которые могут стать предметом дальнейших контактов, – обмен пленными, безопасность энергетической инфраструктуры и экспорт зерна.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что утром 9 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.