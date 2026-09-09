Що буде з переговорами між Україною і РФ після візиту Віткоффа і Кушнера: у Трампа дали гучний прогноз

Сполучені Штати бачать можливість для відновлення переговорного процесу між Україною та Росією після нещодавніх контактів американських представників у Києві та Москві. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Колумбії.

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: 24Канал

За його словами, останні зустрічі були предметними: сторони представили нові пропозиції, а щодо деяких питань продемонстрували більшу відкритість, ніж раніше. Водночас Рубіо застеріг від надмірного оптимізму, оскільки позиції Києва та Москви залишаються далекими одна від одної.

"Я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також не є песимістом. Вважаю, що є можливість протягом найближчих тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, прийнятного для обох сторін. Попереду ще багато роботи", — заявив держсекретар.

Рубіо наголосив, що і Україна, і Росія мають жорсткі "червоні лінії" та поки не демонструють готовності до серйозних поступок. Однак переговори, які відбулися минулими вихідними у двох столицях, на його думку, можуть стати основою для повернення до тристороннього формату.

Новий дипломатичний імпульс з'явився після поїздки американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. 5 вересня вони провели переговори з Володимиром Путіним у Москві, а наступного дня прибули до Києва та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, американська сторона представила декілька нових пропозицій щодо можливих шляхів завершення війни. Серед питань, які можуть стати предметом подальших контактів, — обмін полоненими, безпека енергетичної інфраструктури та експорт зерна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що вранці 9 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.