Что думают сторонники республиканцев в США о войне в Украине: почему теперь все зависит от Трампа

Сторонники Республиканской партии в контексте российско-украинской войны склонны больше доверять 45-му президенту США Дональду Трампу, чем новостям от находящихся непосредственно на месте событий журналистов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Респондентов спросили, кого они считают более достоверным и верифицированным источником информации о войне в Украине.

Оказалось, что лидером мнений для них является Дональд Трамп – ему доверяет подавляющее большинство опрошенных, а именно – 79%.

Далее следует Пентагон, о доверии к которому в контексте российско-украинской войны заявили 60% сторонников Республиканской партии.

Чуть меньше доверяют консервативным западным медиа (56%), и гораздо меньше – корреспондентам, освещающим войну (33%).

Меньше всего доверия, согласно опросу, получает Государственный департамент США, ему доверяют всего 27% членов Республиканской партии.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что на этой неделе Конгресс США вышел с каникул, он так и не взялся за рассмотрение законопроекта о помощи Украине. Россия же, пользуясь моментом, мощно давит на фронте и атакует наши мирные города и критическую инфраструктуру бомбами, ракетами и дронами. В Офисе президента Украины уже открыто критикуют Штаты за такую "поддержку", а военно-аналитический портал Defense Express констатирует, что США теряют доверие Европы и Азии. В помощи Украине активизировались европейцы, но, во-первых, не все, во-вторых, их усилий явно недостаточно для покрытия наших потребностей. Как геополитическая ситуация может развиваться дальше? Чего нам ожидать от США и Европы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



