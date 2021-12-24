Что говорят в Госдепартаменте США о ситуации на Донбассе

В сообщении Государственного департамента отмечается, что Соединенные Штаты одобрительно воспринимают информацию от ОБСЕ по поводу решимости украинской стороны и других участников ТКГ "полностью соблюдать меры по усилению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года".

США призывают РФ отвести войска, фото из открытых источников

В тексте говорится, что Соединенные штаты призывают к установлению режима тишины и соблюдению общих обязательств по безопасности на Востоке. Поскольку для деэскалации региональной напряженности нужно прекратить обстрелы и перейти к дипломатическому обсуждению.

"Мы приветствуем усилия Специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы и призываем стороны к прекращению огня и полностью соблюдать свои обязательства по общей безопасности людей, проживающих в этом регионе. Мы готовы помочь содействовать выполнению Минских договоренностей, в поддержку ОБСЕ и Нормандского процесса", — говорится в заявлении департамента.

Также в тексте пишут, что США призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, от линии столкновения на Востоке, прекратив таким образом "агрессивную и угрожающую риторику".

23 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что переговоры с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном продолжаются. По его словам, они обсудили "вопрос безопасности и ситуацию вокруг Украины, дальнейшие шаги по достижению мира". Об этом Ермак написал в Twitter.



Отметим, что 23 декабря, по данным Штаба ООС, было три обстрела со стороны боевиков. Стреляли из минометов и гранатометов у Золотого и Шумов.



Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали настолько оптимистичные результаты заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе переговорщиков заявили о вероятности объявления перемирия во время новогодних и рождественских праздников.



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