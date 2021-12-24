Что говорят в Госдепартаменте США о ситуации на Донбассе

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Козлова Альбіна
В сообщении Государственного департамента отмечается, что Соединенные Штаты одобрительно воспринимают информацию от ОБСЕ по поводу решимости украинской стороны и других участников ТКГ "полностью соблюдать меры по усилению соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года".
США призывают РФ отвести войска, фото из открытых источников
В тексте говорится, что Соединенные штаты призывают к установлению режима тишины и соблюдению общих обязательств по безопасности на Востоке. Поскольку для деэскалации региональной напряженности нужно прекратить обстрелы и перейти к дипломатическому обсуждению.
Также в тексте пишут, что США призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, от линии столкновения на Востоке, прекратив таким образом "агрессивную и угрожающую риторику".
23 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что переговоры с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном продолжаются. По его словам, они обсудили "вопрос безопасности и ситуацию вокруг Украины, дальнейшие шаги по достижению мира". Об этом Ермак написал в Twitter.
Отметим, что 23 декабря, по данным Штаба ООС, было три обстрела со стороны боевиков. Стреляли из минометов и гранатометов у Золотого и Шумов.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали настолько оптимистичные результаты заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе переговорщиков заявили о вероятности объявления перемирия во время новогодних и рождественских праздников.
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