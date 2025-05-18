Что может стать для Трампа переломным моментом в отношении РФ: зачем ему встреча с Путиным

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Кравцев Сергей
Казалось бы, что с того дня, как Дональд Трамп возвратился в Белый дом уже было множество моментов, когда стало очевидно, что российский диктатор Путин не хочет прекращения войны, что он живет маниакальной идеей полной оккупации Украины. Но президент США все-таки продолжает, словно чего-то выжидать, надеясь договориться с Путиным. Что может стать для Трампа переломным моментом в отношении России? О чем говорит идея Трампа встретиться с Путиным? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинской призмы, преподаватель Киево-Могилянской Академии Александр Краев в эфире телемарафона заявил, что переломный момент для президента США Дональда Трампа в отношении России должен наступить не в Украине, а в связке Пекин-Москва.
Однако эксперт отметил, что добавил бы здесь еще одну плоскость, которую следует учитывать. До сих пор непонятно, как Трамп связывает Россию и Китай, а точнее, какой он выстраивает план, определенную стратегию относительно новой оси зла.
Он напомнил, что, когда Си Цзиньпин был приглашен на инаугурацию, Трамп заявлял, что вообще-то нам с европейцами нужно подумать о новых санкциях в отношении Китая из-за его позиции по России. То есть там есть понимание четкой взаимосвязи Пекина и Москвы и зависимости прямой агрессии Российской Федерации против демократического мира и поддержки Китайской Народной Республики.
Поэтому, по мнению Александра Краева, переломным моментом будет тот, когда для Трампа вопрос взаимосвязи России и Китая не будет решаться попытками уступок России, за счет Украины.
Политолог Игорь Рейтерович называет заявления президента США Дональда Трампа о судьбоносных встречах с Путиным не более, чем иллюзиями.
Рейтерович заявил, что, по его мнению, Трамп заговорил о личной встрече с Путиным, которая якобы может проложить путь к миру в Украине, потому что он очень сильно высокого мнения о себе.
Он также отметил, что даже, если Трамп встретится с Путиным и они даже о чем-то договорятся, то все равно они ничего не смогут реализовать, если они не согласятся с Украиной и с Европой.
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