Что может стать для Трампа переломным моментом в отношении РФ: зачем ему встреча с Путиным

Казалось бы, что с того дня, как Дональд Трамп возвратился в Белый дом уже было множество моментов, когда стало очевидно, что российский диктатор Путин не хочет прекращения войны, что он живет маниакальной идеей полной оккупации Украины. Но президент США все-таки продолжает, словно чего-то выжидать, надеясь договориться с Путиным. Что может стать для Трампа переломным моментом в отношении России? О чем говорит идея Трампа встретиться с Путиным? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Переломных моментов было уже достаточно

Эксперт Украинской призмы, преподаватель Киево-Могилянской Академии Александр Краев в эфире телемарафона заявил, что переломный момент для президента США Дональда Трампа в отношении России должен наступить не в Украине, а в связке Пекин-Москва.

"В плане переломных моментов, для Трампа их было уже достаточно. И уже должно наступить совсем другое понимание. Но в то же время мы уже шесть раз видели абсолютное изменение риторики по Украине, от того, что еще в июле 23-го года мы были, цитата: „Коррумпированной ямой вроде Афганистана, с которой не надо иметь дела“, потом после встречи с Зеленским мы уже были стальными людьми. Два разные сообщения. Поэтому на самом деле с Трампом определять конкретный момент очень сложно. Трамп – это человек-нарратив во многом", — прокомментировал эксперт.

Однако эксперт отметил, что добавил бы здесь еще одну плоскость, которую следует учитывать. До сих пор непонятно, как Трамп связывает Россию и Китай, а точнее, какой он выстраивает план, определенную стратегию относительно новой оси зла.

"Многие в окружении Трампа считают, что нужно отрывать Россию от Китая. Однако, так или иначе, какая-то балансировка Китая и России должна происходить. Показательны были заявления Трампа еще перед инаугурацией", – отметил эксперт.

Он напомнил, что, когда Си Цзиньпин был приглашен на инаугурацию, Трамп заявлял, что вообще-то нам с европейцами нужно подумать о новых санкциях в отношении Китая из-за его позиции по России. То есть там есть понимание четкой взаимосвязи Пекина и Москвы и зависимости прямой агрессии Российской Федерации против демократического мира и поддержки Китайской Народной Республики.

Поэтому, по мнению Александра Краева, переломным моментом будет тот, когда для Трампа вопрос взаимосвязи России и Китая не будет решаться попытками уступок России, за счет Украины.

Путин мог бы прибежать к Трампу по первому звонку

Политолог Игорь Рейтерович называет заявления президента США Дональда Трампа о судьбоносных встречах с Путиным не более, чем иллюзиями.

Рейтерович заявил, что, по его мнению, Трамп заговорил о личной встрече с Путиным, которая якобы может проложить путь к миру в Украине, потому что он очень сильно высокого мнения о себе.

"То есть, что от меня все зависит и, соответственно, я могу все там порешать. С другой стороны, у него есть, видимо, определенное понимание, опять-таки, персонификации российской, например, политики. И пока там Путин где-то на камеры что-то не скажет, оно вряд ли будет реализовано на практике. Он таким образом, как бы об этом намекает", — пояснил политолог.

Он также отметил, что даже, если Трамп встретится с Путиным и они даже о чем-то договорятся, то все равно они ничего не смогут реализовать, если они не согласятся с Украиной и с Европой.

"Это важный момент. У Трампа все равно сохраняется иллюзия, что они смогут с Путиным нормально пообщаться, и Путин его по какому-то вопросу послушает. Я в этом на самом деле сомневаюсь. Поэтому Трамп оттягивает эту историю, потому что, если у него было бы супер большое желание, ну поверьте, Путин бы прибежал по первому звонку. Он бы был готов встретиться лично", — отметил Рейтерович.

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