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Что на самом деле означает заявление Трампа о деньгах для Украины при одном условии

Заявление кандидата в президенты Дональда Трампа об условиях финансирования Украины означает, что он допускает возможность помощи Киеву в случае своего президентства, считает политтехнолог Олег Постернак

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего президентства он не даст Украине ни копейки до тех пор, пока Европа не начнет вкладывать в Киев столько же, сколько и Соединенные Штаты.

Что на самом деле означает заявление Трампа о деньгах для Украины при одном условии

Дональд Трамп

По словам политтехнолога Олега Постернака, это заявление на самом деле означает то, что Трамп уже полностью допускает и артикулирует возможность помощи Украине, пусть даже условно.

Как подчеркнул эксперт, республиканцы сейчас очень нуждаются в умеренных избирателях, а для этого Трампу нужно сбавить обороты в глазах специально нагревающего демократами общества.

"Сейчас враг Трампа – не столько Байден, сколько сам он. Стать взвешенным, деловым и респектабельным – вот главная линия этого промежутка избирательной кампании. Не дать Байдену карты в руки для чувствительных медиаатак",
– подчеркнул Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил , что он готов давать деньги Украине в случае своего президентства, но при условии, что Европа будет вкладывать в страну столько же, сколько и Вашингтон. То есть, по его словам, страны ЕС должны выровнять количество оказанной помощи и соотнести ее с помощью от Штатов. При этом Трамп подчеркнул, что война в Украине больше влияет на Европу, чем на Штаты, ведь Украину и США разделяет океан.

При этом ранее Трамп уже призвал Европу "шевелиться" и активнее помогать Украине в войне против России.

Вместе с тем эксперты считают, что на самом деле Трамп, озвучивая слова поддержки Украины, преследует свои меркантильные интересы. В частности, он хочет завоевать доверие избирателей, которые поддерживают идею помочь Киеву в его войне против террористической России.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0BQ5aJawMNaZJMG1E6fmNb9wCpNWkE4w1XchP4HA43nFXLzNq7Bstj59CYjT3LeDAl
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