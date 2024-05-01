Что на самом деле означает заявление Трампа о деньгах для Украины при одном условии

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего президентства он не даст Украине ни копейки до тех пор, пока Европа не начнет вкладывать в Киев столько же, сколько и Соединенные Штаты.

Дональд Трамп

По словам политтехнолога Олега Постернака, это заявление на самом деле означает то, что Трамп уже полностью допускает и артикулирует возможность помощи Украине, пусть даже условно.

Как подчеркнул эксперт, республиканцы сейчас очень нуждаются в умеренных избирателях, а для этого Трампу нужно сбавить обороты в глазах специально нагревающего демократами общества.

"Сейчас враг Трампа – не столько Байден, сколько сам он. Стать взвешенным, деловым и респектабельным – вот главная линия этого промежутка избирательной кампании. Не дать Байдену карты в руки для чувствительных медиаатак",

– подчеркнул Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил , что он готов давать деньги Украине в случае своего президентства, но при условии, что Европа будет вкладывать в страну столько же, сколько и Вашингтон. То есть, по его словам, страны ЕС должны выровнять количество оказанной помощи и соотнести ее с помощью от Штатов. При этом Трамп подчеркнул, что война в Украине больше влияет на Европу, чем на Штаты, ведь Украину и США разделяет океан.

При этом ранее Трамп уже призвал Европу "шевелиться" и активнее помогать Украине в войне против России.

Вместе с тем эксперты считают, что на самом деле Трамп, озвучивая слова поддержки Украины, преследует свои меркантильные интересы. В частности, он хочет завоевать доверие избирателей, которые поддерживают идею помочь Киеву в его войне против террористической России.