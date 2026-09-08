Украина видит в США не только основного партнера, которой фактически страна была в первые годы полномасштабной войны, но и возможного гаранта обязательств по безопасности в мирном соглашении. Однако в Раде отметили, что следует снизить градус ожиданий.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что Украина не является интересом США. Это, выделила она, иллюзия.

"У Соединенных Штатов гораздо больше интересы глобальные, и как бы Украина у них такая пешка и разменная монета. И, поверьте, если нужно будет размениваться, они разменяют", – пояснила она.

К тому же, отметила парламентария, Украину ввели в полную зависимость. Она заметила, что создается такое впечатление, будто вся земля уже не Украины, а США или Великобритании. Она отметила, что учитывая все меморандумы о 100-, 50-летнем сотрудничестве, кажется, что "мы сами себе не принадлежим".

Народная депутат объяснила, что главная задача и цель США это Иран. А учитывая, что РФ и Иран так или иначе сотрудничают, то, предположила она, Джон Рэдклифф не просто так летал в Москву.

"Поэтому я думаю, что нам в ближайшее время стоит ожидать заявления, что вот смотрите, мы, американцы, сделали все возможное для мира, но украинцы отказались. Поэтому мы считаем, что мы не будем для них это делать. Скорее всего, будет такой сценарий. Мы его уже видели. Сейчас просто будет очередная серия или новый сезон", — сказал он.

Политик посоветовала не надеяться, что кто будет отстаивать интересы чужой страны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не назовет отсутствие мирного соглашения после переговоров в Москве и Киеве провалом.



