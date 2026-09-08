Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украина видит в США не только основного партнера, которой фактически страна была в первые годы полномасштабной войны, но и возможного гаранта обязательств по безопасности в мирном соглашении. Однако в Раде отметили, что следует снизить градус ожиданий.
Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что Украина не является интересом США. Это, выделила она, иллюзия.
К тому же, отметила парламентария, Украину ввели в полную зависимость. Она заметила, что создается такое впечатление, будто вся земля уже не Украины, а США или Великобритании. Она отметила, что учитывая все меморандумы о 100-, 50-летнем сотрудничестве, кажется, что "мы сами себе не принадлежим".
Народная депутат объяснила, что главная задача и цель США это Иран. А учитывая, что РФ и Иран так или иначе сотрудничают, то, предположила она, Джон Рэдклифф не просто так летал в Москву.
Политик посоветовала не надеяться, что кто будет отстаивать интересы чужой страны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не назовет отсутствие мирного соглашения после переговоров в Москве и Киеве провалом.