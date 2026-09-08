Що насправді США готують Києву: у Раді назвали найстрашніший сценарій

Україна вбачає в США не тільки основного партнера, якою фактично країна була у перші роки повномасштабної війни, а й можливого гаранта безпекових зобов’язань у мирній угоді. Однак в Раді зауважили, що варто знизити градус очікувань.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що Україна не є інтересом США. Це, підкреслила вона, ілюзія.

"У Сполучених Штатів набагато більше інтереси глобальні, і як би Україна в них такий пішак та розмінна монета. І, повірте, якщо потрібно буде розмінюватися, вони розміняють", — пояснила вона.

До того ж, зазначила парламентарка, Україну ввели в повну залежність. Вона зауважила, що складається таке враження, ніби вся земля уже не України, а США чи Великої Британії. Вона зауважила, що враховуючи всі меморандуми про 100-, 50-річну співпрацю, здається, що “ми самі собі не належимо”.

Народна депутатка пояснила, що головне завдання та ціль США це Іран. А, враховуючи, що РФ та Іран так чи інакше співпрацюють, то, припустила вона, Джон Редкліфф не просто так літав у Москву.

“Тому я думаю, що нам найближчим часом варто чекати на заяви, що ось дивіться, ми, американці, зробили все можливе для миру, але українці відмовилися. Тому ми вважаємо, що ми не будемо для них це робити. Найімовірніше, що буде такий сценарій. Ми його вже бачили. Зараз просто буде чергова серія чи новий сезон”, — зазначила нардепка.

Політик порадила не сподіватися, що хтось буде відстоювати інтереси чужої країни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не назве відсутність мирної угоди після переговорів у Москві та Києві провалом.



