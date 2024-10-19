Что не так с заявлениями Трампа: кого он обвиняет в начале войны в Украине

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с приближением даты выборов все чаще обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "никогда не должен был допустить начало войны" и, что затянул ее на слишком долгий период. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет эксперт "The Washington Post" Аарон Блейк.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, в понимании Трампа, Украина должна была пойти на переговоры с Россией.

"Любая сделка, даже самая плохая, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше", — заявил он.

Аарон Блейк обращает внимание, что Трамп меньше готов обвинять российского диктатора Владимира Путина в том, что тот начал полномасштабную войну, "нежели Зеленского в том, что тот не уступил".

В материале говорится, что Дональд Трамп в самом начале большой войны осудил ее начало, но исключив при этом любые суждения действий России, заявляет эксперт.

"И даже, когда он говорил подобные вещи, он часто делал акцент на вине администрации Байдена, а не Путина", — говорится в материале.

Аналитик пишет, что это может быть попыткой сохранения переговорной позиции. Однако, по его словам, Трамп все равно мог бы сказать, что он хочет победы Украины, так как этого хотят подавляющее большинство американцев, и осудить действие российского диктатора.

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