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Трамп отреагировал на информацию о своих разговорах с Путиным

Дональд Трамп не опроверг, что говорил с Путиным в 2021 году

сегодня, 07:12
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Кравцев Сергей

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонных разговорах с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Вместе с тем он назвал "умным решением" для Соединенных Штатов, если бы такой разговор состоялся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет AP.

Трамп отреагировал на информацию о своих разговорах с Путиным

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист поинтересовался у Дональда Трампа, действительно ли у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным уже после того, как он перестали быть президентом.

"Я не буду это комментировать", — ответил Трамп. 

"Но я скажу вам, что, если бы я это сделал, это было бы умно. Если я дружелюбен с людьми, если я могу иметь отношения с людьми, это хорошо, а не плохо с точки зрения страны", — добавил бывший президент США.

Он также похвастался своими отношениями с лидером Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Послушайте, у меня были очень хорошие отношения с президентом Си, очень хорошие отношения с Путиным и очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", — сказал он. Позже он добавил о Путине: "У России никогда не было президента, которого они бы так уважали".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин давно вынашивал планы о вторжении в Украину. Это могло бы произойти и раньше, но тогда диктатор отказался от этой идеи, якобы из-за позиции экс-президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал сам бывший глава Белого дома и кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп, сообщает The Telegraph.

Выступая на мероприятии в мэрии города Оукс, на востоке Пенсильвании, бывший президент подтвердил свои отношения с Путиным и заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло при нем. 

"Я прекрасно лажу с Путиным", — сказал Трамп своим сторонникам, многие из которых были в кепках с лозунгом "Сделаем Америку снова великой".




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