Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать информацию о телефонных разговорах с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Вместе с тем он назвал "умным решением" для Соединенных Штатов, если бы такой разговор состоялся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет AP.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Журналист поинтересовался у Дональда Трампа, действительно ли у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным уже после того, как он перестали быть президентом.
Он также похвастался своими отношениями с лидером Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин давно вынашивал планы о вторжении в Украину. Это могло бы произойти и раньше, но тогда диктатор отказался от этой идеи, якобы из-за позиции экс-президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал сам бывший глава Белого дома и кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп, сообщает The Telegraph.
Выступая на мероприятии в мэрии города Оукс, на востоке Пенсильвании, бывший президент подтвердил свои отношения с Путиным и заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло при нем.
Новости