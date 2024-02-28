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Что ответил Джонсон после дискуссии у Байдена о помощи Украине

Джонсон намекнул, что в ближайшее время Украине не стоит ждать помощи от США, ведь главным приоритетом для республиканцев остается вопрос границы

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы, а не согласование пакета новой помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джонсон сделал во время подхода к СМИ по итогам переговоров.

Что ответил Джонсон после дискуссии у Байдена о помощи Украине

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Как рассказал Майк Джонсон, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также отдельно поговорил с Байденом.

"Когда я пришел сегодня, то имел целью выразить, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе", – подчеркнул спикер Палаты представителей США.

Другим приоритетом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он добавил, что участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на достижение соглашения для предотвращения шатдауна.

Лишь в конце заявления Майк Джонсон вспомнил и о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, который содержит помощь для Украины.

"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата (Ред. –представителей США) активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но, опять-таки, первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – высказался спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — помощь Украине: удастся ли Байдену убедить Джонсона и республиканцев.




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