Что ответил Джонсон после дискуссии у Байдена о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы, а не согласование пакета новой помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джонсон сделал во время подхода к СМИ по итогам переговоров.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Как рассказал Майк Джонсон, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также отдельно поговорил с Байденом.

"Когда я пришел сегодня, то имел целью выразить, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе", – подчеркнул спикер Палаты представителей США.

Другим приоритетом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он добавил, что участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на достижение соглашения для предотвращения шатдауна.

Лишь в конце заявления Майк Джонсон вспомнил и о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, который содержит помощь для Украины.

"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата (Ред. –представителей США) активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но, опять-таки, первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – высказался спикер.

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