Что ответил Джонсон после дискуссии у Байдена о помощи Украине

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Кравцев Сергей
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы, а не согласование пакета новой помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джонсон сделал во время подхода к СМИ по итогам переговоров.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Как рассказал Майк Джонсон, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также отдельно поговорил с Байденом.
Другим приоритетом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он добавил, что участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на достижение соглашения для предотвращения шатдауна.
Лишь в конце заявления Майк Джонсон вспомнил и о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, который содержит помощь для Украины.
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