Что ответили демократы на требования Джонсона для одобрения новой помощи Украине

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Кравцев Сергей
Демократы США выступили категорически против того, чтобы принимать условия спикера Палаты представителей Майка Джонсона для одобрения нового финансирования помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон несколько дней назад заявил, что республиканцы не будут поддерживать любую помощь Украине, если она не будет сопровождаться новыми нормами по охране границ. В частности, такие нормы предусматривают строительство новой стены на границе с Мексикой, как этого хотел экс-президент Дональд Трамп.
Демократы Палаты представителей США, которые поддерживают выделение новых средств на охрану границ, но выступают против таких жестких ограничений, быстро ответили на шантаж со стороны Джонсона.
Как пишет издание, члены Демократической партии отметили, что не поддержат любой пакет, в который будут входить подобные миграционные ограничения, если Джонсон вынесет его на голосование.
При этом, по информации The Hill, представители Демократической партии предупредили, что они никогда не поддержат пакет мер по Украине, включающий новую стену на границе с Мексикой.
Еще один член Палаты Рауль Грихальва отметил, что стена на границе была для республиканцев политическим символизмом и ее строительство — трата денег впустую.
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Ігор
сегодня, 16:55
Якби демократи хотіли вони б знайшли компромісне рішення. А так вони просто стомились від війни, зрозуміли в яку халепу потрапили, і їм просто потрібна зачіпка щоб і Україну кинути і по юдейськи перекласти провину на інших, як це робить самопроголошений корумпований Фюрер.