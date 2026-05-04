Что ответили США на приглашение для их делегации посетить Украину

Кравцев Сергей
США все еще думают над приглашением президента Украины Владимира Зеленского для американской делегации – посетить в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп. Об этом говорится в материале "Суспильне" со ссылкой на посольство Украины в США.
В посольстве уточнили: Киев осознает, что сейчас внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, однако украинская сторона надеется, что вскоре ситуация там стабилизируется, и фокус внимания Соединенных Штатов снова вернется к Украине.
В ведомстве также акцентировали, что Украина готова "сесть за стол переговоров" и что Зеленский открыт для проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.
Журналисты отмечают, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.