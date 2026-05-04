logo

BTC/USD

79691

ETH/USD

2362.75

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Что ответили США на приглашение для их делегации посетить Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Что ответили США на приглашение для их делегации посетить Украину

США по-прежнему ставят своим приоритетом решение вопроса с Ираном

4 мая 2026, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США все еще думают над приглашением президента Украины Владимира Зеленского для американской делегации – посетить в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп. Об этом говорится в материале "Суспильне" со ссылкой на посольство Украины в США.

Что ответили США на приглашение для их делегации посетить Украину

США и Украина. Фото: из открытых источников

"На сегодняшний день американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу начнем подготовку к нему", – заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве уточнили: Киев осознает, что сейчас внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, однако украинская сторона надеется, что вскоре ситуация там стабилизируется, и фокус внимания Соединенных Штатов снова вернется к Украине.

"Это важно, поскольку у нас один приоритет: мы хотим закончить эту войну, закончить ее справедливо, справедливым миром, и сделать так, чтобы она никогда не повторилась. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем, и что думают россияне по этому поводу", – цитирует "Суспильне" заявление дипломатов.

В ведомстве также акцентировали, что Украина готова "сесть за стол переговоров" и что Зеленский открыт для проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, работает над стратегией ведения переговоров с Россией без помощи США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Роlіtісо".

Журналисты отмечают, что Зеленский, который в течение последнего года усердно добивался поддержки американского президента Дональда Трампа, похоже, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в переговоры с Россией по завершению войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости