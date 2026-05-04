Что ответили США на приглашение для их делегации посетить Украину

США все еще думают над приглашением президента Украины Владимира Зеленского для американской делегации – посетить в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп. Об этом говорится в материале "Суспильне" со ссылкой на посольство Украины в США.

"На сегодняшний день американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу начнем подготовку к нему", – заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве уточнили: Киев осознает, что сейчас внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, однако украинская сторона надеется, что вскоре ситуация там стабилизируется, и фокус внимания Соединенных Штатов снова вернется к Украине.

"Это важно, поскольку у нас один приоритет: мы хотим закончить эту войну, закончить ее справедливо, справедливым миром, и сделать так, чтобы она никогда не повторилась. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем, и что думают россияне по этому поводу", – цитирует "Суспильне" заявление дипломатов.

В ведомстве также акцентировали, что Украина готова "сесть за стол переговоров" и что Зеленский открыт для проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров.

