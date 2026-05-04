Що відповіли США на запрошення для їхньої делегації відвідати Україну

США все ще думають над запрошенням президента України Володимира Зеленського для американської делегації – відвідати Київ для проведення переговорів на рівні технічних груп. Про це йдеться у матеріалі "Суспильне" з посиланням на посольство України у США.

"На сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не сумнівайтеся, що ми відразу почнемо підготовку до неї", — заявили в дипломатичному представництві.

У посольстві уточнили: Київ усвідомлює, що зараз увага США зосереджена на Близькому Сході, проте українська сторона сподівається, що невдовзі ситуація там стабілізується, і фокус уваги Сполучених Штатів знову повернеться до України.

"Це важливо, оскільки наш пріоритет один: ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром, і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо, і що думають росіяни з цього приводу", – цитує Суспільне заяву дипломатів.

У відомстві також наголосили, що Україна готова "сісти за стіл переговорів" і що Зеленський відкритий для проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

