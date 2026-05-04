logo_ukra

BTC/USD

79691

ETH/USD

2362.75

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Що відповіли США на запрошення для їхньої делегації відвідати Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Що відповіли США на запрошення для їхньої делегації відвідати Україну

США, як і раніше, ставлять своїм пріоритетом вирішення питання з Іраном

4 травня 2026, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США все ще думають над запрошенням президента України Володимира Зеленського для американської делегації – відвідати Київ для проведення переговорів на рівні технічних груп. Про це йдеться у матеріалі "Суспильне" з посиланням на посольство України у США.

Що відповіли США на запрошення для їхньої делегації відвідати Україну

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

"На сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не сумнівайтеся, що ми відразу почнемо підготовку до неї", — заявили в дипломатичному представництві.

У посольстві уточнили: Київ усвідомлює, що зараз увага США зосереджена на Близькому Сході, проте українська сторона сподівається, що невдовзі ситуація там стабілізується, і фокус уваги Сполучених Штатів знову повернеться до України.

"Це важливо, оскільки наш пріоритет один: ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром, і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо, і що думають росіяни з цього приводу", – цитує Суспільне заяву дипломатів.

У відомстві також наголосили, що Україна готова "сісти за стіл переговорів" і що Зеленський відкритий для проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський, швидше за все, працює над стратегією ведення переговорів із Росією без допомоги США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Роlitісо".

Журналісти зазначають, що Зеленський, який протягом останнього року старанно вимагав підтримки американського президента Дональда Трампа, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученими до переговорів із Росією після завершення війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини