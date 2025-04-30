Что означают для Украины и мира первые 100 дней Трампа в Белом доме

Торговая война, шокирующая для многих миграционная политика, старт переговорного процесса с россиянами по Украине и одновременно его провал… Все это о 100 днях второго срока президентства Дональда Трампа. Что эти 100 дней Трампа означают для Украины и мира? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

100 дней президентства Дональда Трампа

Непредсказуемость Трампа можно обернуть в плюс

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко отметил, что главный вывод за первые 100 дней на посту второго президентского срока Дональда Трампа состоит в том, что Трамп и его команда, в первую очередь, конечно, сам Трамп, абсолютно непредсказуем.

"Сегодня у Трампа одни заявления, а завтра – другие. То у него есть план, то у него нету плана. То он говорит о прекращении войны за 24 часа, то не уточняет, когда именно эти 24 часа могут наступить. Также сюда можно отнести выпады Трампа в сторону Канады и Гренландии. Неоднозначный подход к формированию команды, когда он берёт на пост вице-президента человека, ранее называвшего его идиотом. Берёт в свою команду самого богатого человека в мире – Илона Маска. Даже сами американцы об этом говорят. Эту информацию подтверждает адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support Юрий Венетик. Он говорит, что многие американцы не могут понять, как Маск летает на президентском самолёте, влияет на те или иные решения", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, в самом деле все решения Трамп принимает сам, но в любом случае те люди, которые его окружают, имеют определенное влияние.

"Потому что Трамп, как неоднократно говорил тот же Юрий Венетик, это человек-соглашение, человек-интерес. Тут можно вспомнить его эксцентричные вещи, как те же заоблачные пошлины Китаю и ЕС, а потом их замораживание на некоторое время... Из этой непредсказуемости Трампа можно сделать вывод, что, учитывая то, как ведёт себя ключевая фигура мира, надо полагаться на себя, как Украине, так и ЕС", – отметил Сергей Дойко.

По его мнению, то, что Трамп непредсказуемый – это, с одной стороны, плохо. Потому что ты понятия не имеешь, как человек поведёт себя завтра, что или кто повлияет на то или иное его решение. Но, с другой стороны, это и хорошо. Потому что, если человек сегодня критикует, стебётся над костюмом или говорит, что он разочаровался как в Зеленском, так и Путине, потому что ни один, ни второй не демонстрирует желание закончить войну, а потом мы смотрим как Трамп в Ватикане сидит 15 минут с президентом Украины, хотя Зеленский вновь без костюма. Поэтому плюс непредсказуемости Трампа в том, что ситуацию можно и в плюс повернуть. Тут должны дипломаты активнее включаться.

"Таких людей, как Трамп, нужно заинтересовывать. Поэтому ситуация с соглашением о полезных ископаемых может сыграть нам в плюс. Ведь, если те же европейцы, американцы будут видеть в Украине свой интерес и вложат сюда свои большие деньги, они так просто не отвернутся от ситуации", – отметил эксперт.

Подытоживая Сергей Дойко отметил, что Трамп – это человек-непредсказуемость.

"Поворачивать его непредсказуемость нужно в плюс. Аналитическим центрам нужно анализировать всё сказанное раньше Трампом, чтобы понимать сейчас на что нужно нажать. И только в этом случае будет очевидный плюс, если мы говорим об Украине", – констатировал Сергей Дойко.

Намерения у Трампа остались теми же

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Дональд Трамп за эти 100 дней действительно доказал свою непредсказуемость в действиях и заявлениях. Президент США может менять свою позицию через несколько часов.

"В целом намерения, кажется, остались теми же: каким-то – безразлично каким именно – способом принудить Украину и Россию к одновременному прекращению огня. Хоть сколько-нибудь продолжительного. Только, чтобы Трамп успел заявить о себе как о триумфаторе-миротворце и сбросить основную проблему на Европу", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий отмечает, что Трамп все же не простак и собственный опыт манипулирования конкурентами, партнерами и клиентами длительный – он прекрасно распознает попытки манипуляций относительно себя. В смысле хорошо понимает, для чего Путин устраивает все эти 1-3-дневные перемирия. И очень чувствительно реагирует на появление реплик "допускаете ли вы, что Путин с вами играет".

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