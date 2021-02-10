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Что планирует делать Дональд Трамп после импичмента

Бывший лидер Америки планирует продолжать свою политическую деятельность

сегодня, 09:15
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, что планирует делать бывший президент США Дональд Трамп после импичмента. Об этом узнало издание Politico.

Что планирует делать Дональд Трамп после импичмента

Импичмент Трампа: что дальше планирует делать скандальный политик. Фото: itc.ua

Прежде всего скандальный лидер страны хочет вернуться к активной политической деятельности. По словам приближенных лиц Трампа, он намерен усилить свои позиции в Республиканской партии.

Однако бывший глава Америки не воспринимает свою отставку слишком серьезно. Дональд Трамп уверен, что сенат его оправдает. Политик путем импичмента хочет усилить свой авторитет и позиции не только в партии, но и в глобальном политическом мире.

Сторонники Трампа считают, что благодаря голосованию об отставке, бывший президент сможет вычислить своих главных оппонентов и противников, а также принять соответственные меры относительно этих людей.

Издание Politico отмечает, что Дональд Трамп нарочно выдерживает паузу и не делает громких заявлений о рассмотрении его дела в сенате. Предполагается, что так бывший президент США хочет показать равнодушие к обвинениям и событиям в Конгрессе.

Напомним, что вчера американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. В центре рассмотрения единственный пункт обвинения — "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Узнать больше о процессе можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что жизнь дочери Дональда Трампа изменилась до неузнаваемости после того, как она вместе с отцом завершила политическую карьеру. Ранее девушка занимала должность советника президента. Как теперь живет Иванка Трамп, читайте здесь.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/10/after/
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