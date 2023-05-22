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Что произойдет, если США объявят дефолт: худший сценарий

Аналитики предусмотрели самый плохой сценарий в случае дефолта Соединенных Штатов.

сегодня, 11:38
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Автор:

Slava Kot

Что произойдет, если США объявят дефолт: худший сценарий

Дефолт США: снижение ВВП, потеря рабочих мест, падение акций

Швейцарская финансовая компания UBS рассмотрела возможную ситуацию, когда Соединенные Штаты не повысят верхний предел государственного долга, что в дальнейшем приведет к объявлению дефолта США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.


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Команда стратегов UBS прогноза есть, что при худшем сценарии для США создаст проблемы в платежных системах, которые приведут к задержке всех государственных выплат, а уровень ВВП страны снизился бы на 0,8%. Кроме того, дефолт в Соединенных Штатах привел бы к потере 700 тыс. рабочих мест, а акции американских компаний могут упасть на 30%. Другие сценарии более оптимистичны и предполагают незначительное сокращение ВВП и меньшую потерю рабочих мест.

Несмотря на это, анализ финансовой компании UBS указывает, что сценарий с дефолтом США маловероятен, а обе палаты представителей Конгресса США смогут договориться и поднять верхний предел долгового лимита Соединенных Штатов. Президент США Джо Байден также уверяет это и подчеркивает, что Америка никогда не объявляла дефолт и не собирается этого делать.

Напомним, что США должны повысить границу госдолга до 1 июня, иначе страна должна будет объявить о своем дефолте. Обе палаты Конгресса выступают за повышение верхнего предела, однако имеют разные взгляды на расходы. Республиканцы настаивают на резком сокращении выплат, в то время как демократы во главе с Байденом хотят поднять долговой лимит без ограничений.

Ранее портал "Комментарии" писали об угрозе дефолта в США : о чем говорит происходящее – к чему теперь готовиться.

Также "Комментарии" писали о российском вредоносном программном обеспечении, которое действовало на протяжении 20 лет и было уничтожено благодаря службам США.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-19/ubs-strategists-see-s-p-500-plunging-20-on-one-week-us-debt-interest-halt
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