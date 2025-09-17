Что с рукой Трампа: новое фото вызвало еще одну информацию о здоровье президента США

Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию, где вместе с первой леди Меланией Трамп будет принят королем Чарльзом. В то же время внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекла правая рука американского президента, на котором видно пятно, похожее на тональный крем. Об этом сообщает Daily Mail.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Фотографии, сделанные при подготовке Трампа к вылету из Вашингтона, зафиксировали пятно на его правой руке. Ранее пользователи Сети неоднократно замечали синяки на руках 79-летнего президента, обычно маскировавшиеся толстым слоем макияжа.

В августе во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном на руке Трампа был виден большой синяк. Подобные следы появились после игры в гольф с бывшим бейсболистом Роджером Клеменсом, которого позже Трамп включил в Зал славы бейсбола.

В прошлом месяце пользователи снова обратили внимание на пятно тонального крема на руке президента, которое отличалось от цвета его кожи. Это вызвало многочисленные предположения о состоянии здоровья американского лидера, несмотря на попытки Белого дома отрицать слухи.

7 августа официальные представители заявили, что у Трампа диагностирована "хроническая венозная недостаточность". По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, синяки на руках президента "являются следствием" частых рукопожатий и употребления аспирина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа заметили странную опухоль . После обнародования видео из Белого дома от 2 сентября, где под пиджаком президента США Дональда Трампа заметили странную выпуклость, в обществе разгорелись новые обсуждения его состояния здоровья. Это произошло во время его разговора с журналистами.

Как сообщило издание IrishStar, пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии. Одни считают, что речь идет о неудачно сшитой или специально подбитой подкладке костюма. В то же время, другие обратили внимание на неестественное расположение складок ткани, предполагая, что это может быть признаком наличия медицинского устройства или бандажа.