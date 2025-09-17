logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Что с рукой Трампа: новое фото вызвало еще одну информацию о здоровье президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Что с рукой Трампа: новое фото вызвало еще одну информацию о здоровье президента США

Пользователи Сети активно обсуждают синяки на руках президента Трампа

17 сентября 2025, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию, где вместе с первой леди Меланией Трамп будет принят королем Чарльзом. В то же время внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекла правая рука американского президента, на котором видно пятно, похожее на тональный крем. Об этом сообщает Daily Mail.

Что с рукой Трампа: новое фото вызвало еще одну информацию о здоровье президента США

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Фотографии, сделанные при подготовке Трампа к вылету из Вашингтона, зафиксировали пятно на его правой руке. Ранее пользователи Сети неоднократно замечали синяки на руках 79-летнего президента, обычно маскировавшиеся толстым слоем макияжа.

Что с рукой Трампа: новое фото вызвало еще одну информацию о здоровье президента США - фото 2

В августе во время встречи в Овальном кабинете с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном на руке Трампа был виден большой синяк. Подобные следы появились после игры в гольф с бывшим бейсболистом Роджером Клеменсом, которого позже Трамп включил в Зал славы бейсбола.

В прошлом месяце пользователи снова обратили внимание на пятно тонального крема на руке президента, которое отличалось от цвета его кожи. Это вызвало многочисленные предположения о состоянии здоровья американского лидера, несмотря на попытки Белого дома отрицать слухи.

7 августа официальные представители заявили, что у Трампа диагностирована "хроническая венозная недостаточность". По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, синяки на руках президента "являются следствием" частых рукопожатий и употребления аспирина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа заметили странную опухоль . После обнародования видео из Белого дома от 2 сентября, где под пиджаком президента США Дональда Трампа заметили странную выпуклость, в обществе разгорелись новые обсуждения его состояния здоровья. Это произошло во время его разговора с журналистами.

Как сообщило издание IrishStar, пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии. Одни считают, что речь идет о неудачно сшитой или специально подбитой подкладке костюма. В то же время, другие обратили внимание на неестественное расположение складок ткани, предполагая, что это может быть признаком наличия медицинского устройства или бандажа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15103861/Trump-seen-make-hand-ahead-UK-visit-weeks-seen-bruising-wild-health-rumours-continue-swirl-online.html
Теги:

Новости

Все новости