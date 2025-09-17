Що з рукою Трампа: нове фото спричинило ще одну інформацію про здоров’я президента США

Президент США Дональд Трамп прибув із державним візитом до Великої Британії, де разом із першою леді Меланією Трамп буде прийнятий королем Чарльзом. Водночас увагу журналістів та користувачів соцмереж привернула права рука американського президента, на якій видно пляму, схожу на тональний крем. Про це повідомляє Daily Mail.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Фотографії, зроблені під час підготовки Трампа до вильоту з Вашингтона, зафіксували пляму на його правій руці. Раніше користувачі Мережі неодноразово помічали синці на руках 79-річного президента, які зазвичай маскувалися товстим шаром макіяжу.

У серпні під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Чжє Мьоном на руці Трампа було видно великий синець. Подібні сліди з’явилися й після гри в гольф з колишнім бейсболістом Роджером Клеменсом, якого пізніше Трамп включив до Зали слави бейсболу.

Минулого місяця користувачі знову звернули увагу на пляму тонального крему на руці президента, яка відрізнялася від кольору його шкіри. Це викликало численні припущення щодо стану здоров’я американського лідера, попри спроби Білого дому заперечити чутки.

7 серпня офіційні представники заявили, що у Трампа діагностовано "хронічну венозну недостатність". За словами прессекретарки Білого дому Каролін Левітт, синці на руках президента "є наслідком" частих рукостискань та вживання аспірину.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Трампа помітили дивну пухлину. Після оприлюднення відео з Білого дому від 2 вересня, де під піджаком президента США Дональда Трампа помітили дивну випуклість, у суспільстві розгорілися нові обговорення його стану здоров’я. Це сталося під час його розмови з журналістами.

Як повідомило видання IrishStar, користувачі соцмереж почали висувати різні версії. Одні вважають, що йдеться про невдало пошиту або спеціально підбиту підкладку костюма. Водночас інші звернули увагу на неприродне розташування складок тканини, припускаючи, що це може бути ознакою наявності медичного пристрою чи бандажа.