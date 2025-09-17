logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Що з рукою Трампа: нове фото спричинило ще одну інформацію про здоров’я президента США
commentss НОВИНИ Всі новини

Що з рукою Трампа: нове фото спричинило ще одну інформацію про здоров’я президента США

Користувачі Мережі активно обговорюють синці на руках президента Трампа

17 вересня 2025, 22:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент США Дональд Трамп прибув із державним візитом до Великої Британії, де разом із першою леді Меланією Трамп буде прийнятий королем Чарльзом. Водночас увагу журналістів та користувачів соцмереж привернула права рука американського президента, на якій видно пляму, схожу на тональний крем. Про це повідомляє Daily Mail.

Що з рукою Трампа: нове фото спричинило ще одну інформацію про здоров’я президента США

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Фотографії, зроблені під час підготовки Трампа до вильоту з Вашингтона, зафіксували пляму на його правій руці. Раніше користувачі Мережі неодноразово помічали синці на руках 79-річного президента, які зазвичай маскувалися товстим шаром макіяжу.

Що з рукою Трампа: нове фото спричинило ще одну інформацію про здоров’я президента США - фото 2

У серпні під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Чжє Мьоном на руці Трампа було видно великий синець. Подібні сліди з’явилися й після гри в гольф з колишнім бейсболістом Роджером Клеменсом, якого пізніше Трамп включив до Зали слави бейсболу.

Минулого місяця користувачі знову звернули увагу на пляму тонального крему на руці президента, яка відрізнялася від кольору його шкіри. Це викликало численні припущення щодо стану здоров’я американського лідера, попри спроби Білого дому заперечити чутки.

7 серпня офіційні представники заявили, що у Трампа діагностовано "хронічну венозну недостатність". За словами прессекретарки Білого дому Каролін Левітт, синці на руках президента "є наслідком" частих рукостискань та вживання аспірину.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Трампа помітили дивну пухлину Після оприлюднення відео з Білого дому від 2 вересня, де під піджаком президента США Дональда Трампа помітили дивну випуклість, у суспільстві розгорілися нові обговорення його стану здоров’я. Це сталося під час його розмови з журналістами.

 Як повідомило видання IrishStar, користувачі соцмереж почали висувати різні версії. Одні вважають, що йдеться про невдало пошиту або спеціально підбиту підкладку костюма. Водночас інші звернули увагу на неприродне розташування складок тканини, припускаючи, що це може бути ознакою наявності медичного пристрою чи бандажа.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15103861/Trump-seen-make-hand-ahead-UK-visit-weeks-seen-bruising-wild-health-rumours-continue-swirl-online.html
Теги:

Новини

Всі новини