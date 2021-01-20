Что сделает Байден в первые 100 дней президентства

В интернет-пространстве стало известно о планах нового президента США Джо Байдена на первые 100 дней своего правления. Об этом сообщило издание Mirror.

Планы Байдена на посту президента. Фото: РБК

Прежде всего эксперты прогнозируют, что Байден столкнется с рядом проблем и кризисов, которые оставил после себя Дональд Трамп.

Первое дело, которым займется новоизбранный президент — решение кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Байден ожидает материальную помощь в размере 1,9 триллиона долларов, которая будет выделена на вакцинацию населения.

Также 46-й президент уже сообщил, что собирается вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). США должны были выйти из сообщества по приказу Трампа.

Кроме того, Байден планирует подписать приказ, который ограничит въезд в Америку представителей мусульманских и африканских стран.

Не забыл новый президент и об экологии. Он в ближайшее время планирует присоединить страну к Парижскому соглашению по климату.

Джозеф Байден и намерения возобновить переговоры с Ираном по восстановлению ядерной сделки.



Также Байден пообещал рассмотреть и принять закон о равенстве, запрещающий любую гендерную дискриминацию.

Напомним, что Джо Байден вскоре назначит трансгендеров Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения. Левин станет первым в истории США трансгендером, представленным на федеральную должность. Подробности назначения читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что новоизбранный президент Америки не удержался и расчувствовался прямо перед своей инаугурацией. Джо Байден заплакал во время своей речи, в которой он благодарил близких людей, которые помогали ему достигать целей и постоянно поддерживали. Видеообращение можно посмотреть на нашем сайте.

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