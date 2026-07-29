Что скрывается за улыбками двух президентов: почему Зеленскому сейчас не позавидуешь

Пока большинство западной прессы вышло с заголовками о прорыве для Украины в США все больше вопросов к тому, что скрывают эти протокольные улыбки, напряжение которых граничит с гримасами? Речь, конечно же, об улыбках Зеленского и Трампа на официальном снимке, сделанном по окончании переговоров. Об этом рассказал политтехнолог Виктор Уколов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины

"После переговоров, где пришли к общему мнению от брифинга по результатам не отказываются, не так ли? После этой встречи брифинга не было. С одной стороны, перед встречей Украина поразила иранское судно, перевозившее оружие России. Понятно, потому что это в наших интересах, но нужно констатировать, что препятствия логистике Ирана с Россией, позволяющей обходить санкции, также в интересах и США", – отметил политтехнолог.

Он продолжает, с другой стороны, Украина практически парализовала движение танкеров по Черному морю, в том числе с казахстанской нефтью. За 3 дня до встречи администрация президента США предупредила Украину, что считает нежелательными не принадлежащие России удары по танкерам в Черном море. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Говорят это произошло из-за удара по танкеру, зафрахтованного американским нефтяным гигантом Chevron, в Черном море близ Новороссийска. По информации Романа Бессмертного, к этой компании имеет непосредственное отношение семья Дональда Трампа. Другими словами, нам сейчас не позавидуешь, продолжаем находиться в условиях "идеального шторма", – отметил эксперт.

Он продолжает, конечно же, результаты встречи рано или поздно проникнут в иностранные или украинские СМИ.

Виктор Уколов отмечает, что, несмотря на свое скептическое отношение к Зеленскому, он бы сейчас не стал критиковать его за эти переговоры независимо от их результата. Это как раз тот момент, когда вся наша страна в одной лодке.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп неожиданно изменил курс по Украине: что сделал Зеленский после личной встречи.



