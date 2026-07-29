Что скрывается за улыбками двух президентов: почему Зеленскому сейчас не позавидуешь

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Кравцев Сергей
Пока большинство западной прессы вышло с заголовками о прорыве для Украины в США все больше вопросов к тому, что скрывают эти протокольные улыбки, напряжение которых граничит с гримасами? Речь, конечно же, об улыбках Зеленского и Трампа на официальном снимке, сделанном по окончании переговоров. Об этом рассказал политтехнолог Виктор Уколов.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он продолжает, с другой стороны, Украина практически парализовала движение танкеров по Черному морю, в том числе с казахстанской нефтью. За 3 дня до встречи администрация президента США предупредила Украину, что считает нежелательными не принадлежащие России удары по танкерам в Черном море. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Он продолжает, конечно же, результаты встречи рано или поздно проникнут в иностранные или украинские СМИ.
Виктор Уколов отмечает, что, несмотря на свое скептическое отношение к Зеленскому, он бы сейчас не стал критиковать его за эти переговоры независимо от их результата. Это как раз тот момент, когда вся наша страна в одной лодке.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп неожиданно изменил курс по Украине: что сделал Зеленский после личной встречи.