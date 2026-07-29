Що приховується за посмішками двох президентів: чому Зеленському зараз не позаздриш

Доки більшість західної преси вийшла із заголовками про прорив для України у США все більше запитань до того, що ж приховують ці протокольні посмішки, напруження яких межує з гримасами? Мова, звісно ж, про посмішки Зеленського та Трампа на офіційному знімку, який було зроблено після закінчення переговорів. Про це розповів політтехнолог Віктор Уколов.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України

"Після переговорів, де дійшли спільної думки від брифінгу за результатами не відмовляються, чи не так? Після цієї зустрічі брифінгу не було. З одного боку, перед зустріччю Україна вразила іранське судно, що перевозило зброю Росії. Зрозуміло, бо це в наших інтересах, але треба констатувати, що перешкоди логістиці Ірану з Росією, що дозволяє обходити санкції, також в інтересах і США", – зазначив політтехнолог.

Він продовжує, з іншого боку, Україна практично паралізувала рух танкерів Чорним морем, у тому числі з казахстанською нафтою. За 3 дні до зустрічі адміністрація президента США попередила Україну, що вважає небажаними удари по танкерах у Чорному морі, які не належать Росії. Про це написала The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Кажуть це сталося через удар по танкеру, що був зафрахтований американським нафтовим гігантом Chevron, у Чорному морі поблизу Новоросійська. За інформацією Романа Безсмертного до цієї компанії має безпосереднє відношення сімʼя Дональда Трампа. Іншими словами, нам зараз не позаздриш, продовжуємо перебувати в умовах "ідеального шторму", – зазначив експерт.

Він продовжує, звичайно ж результати зустрічі рано або пізно просочаться в іноземні, чи українські ЗМІ.

Віктор Уколов зазначає, що незважаючи на своє скептичне ставлення до Зеленського, він би зараз не став критикувати його за ці переговори незалежно від їхнього результату. Це якраз той момент, коли вся наша країна в одному човні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп несподівано змінив курс щодо України: що зробив Зеленський після особистої зустрічі.



