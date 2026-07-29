Що приховується за посмішками двох президентів: чому Зеленському зараз не позаздриш

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Кравцев Сергей
Доки більшість західної преси вийшла із заголовками про прорив для України у США все більше запитань до того, що ж приховують ці протокольні посмішки, напруження яких межує з гримасами? Мова, звісно ж, про посмішки Зеленського та Трампа на офіційному знімку, який було зроблено після закінчення переговорів. Про це розповів політтехнолог Віктор Уколов.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України
Він продовжує, з іншого боку, Україна практично паралізувала рух танкерів Чорним морем, у тому числі з казахстанською нафтою. За 3 дні до зустрічі адміністрація президента США попередила Україну, що вважає небажаними удари по танкерах у Чорному морі, які не належать Росії. Про це написала The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Він продовжує, звичайно ж результати зустрічі рано або пізно просочаться в іноземні, чи українські ЗМІ.
Віктор Уколов зазначає, що незважаючи на своє скептичне ставлення до Зеленського, він би зараз не став критикувати його за ці переговори незалежно від їхнього результату. Це якраз той момент, коли вся наша країна в одному човні.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп несподівано змінив курс щодо України: що зробив Зеленський після особистої зустрічі.