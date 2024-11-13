Что США передали Украине из обещанного: в Пентагон впервые раскрыли цифры

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Кравцев Сергей
С момента принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года США поставили в Украину 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% огневых возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.
Пентагон. Фото: из открытых источников
Пэт Райдер уточнил, Пентагон доставляет вооружение со складов США в течение нескольких дней или недель. Если какое-то оборудование требует ремонта, его оперативно восстанавливают и отправляют в Украину. С апреля США передали в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем.
Представитель Пентагона уточнил, что по состоянию на 12 ноября США имеют возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще более чем на 9 млрд долл. В частности, 7,1 млрд долл. доступны по программе PDA, а еще 2,2 млрд долл. – по программе USAI, которая предусматривает заказ вооружения у производителей.
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