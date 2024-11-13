Что США передали Украине из обещанного: в Пентагон впервые раскрыли цифры

С момента принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года США поставили в Украину 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% огневых возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"От принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS – ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное. Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра", – говорится в заявлении.

Пэт Райдер уточнил, Пентагон доставляет вооружение со складов США в течение нескольких дней или недель. Если какое-то оборудование требует ремонта, его оперативно восстанавливают и отправляют в Украину. С апреля США передали в Украину тысячи артиллерийских снарядов, тысячи бронированных транспортных средств, тысячи ракет к HIMARS и противотанковому оружию, десятки артиллерийских систем, сотни ракет к ПВО, одну батарею Patriot и десятки других систем.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами, мы почти завершили поставки стратегических систем противовоздушной обороны, которые мы обязались обеспечить на саммите НАТО", – говорится в заявлении.

Представитель Пентагона уточнил, что по состоянию на 12 ноября США имеют возможность предоставить Украине вооружений и снаряжения еще более чем на 9 млрд долл. В частности, 7,1 млрд долл. доступны по программе PDA, а еще 2,2 млрд долл. – по программе USAI, которая предусматривает заказ вооружения у производителей.

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