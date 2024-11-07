Что такого пообещал Трамп американцам: почему в России реально перепугались

Дональд Трамп, триумфально победивший на выборах в США, уже к маю следующего года может обрушить мировые цены на нефть до 50 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска в своем телеграмм.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир будет, похоже, везде", — написал миллиардер.

Как говорится в материале The Moscow Times, Дональд Трамп действительно намерен всерьез заняться вопросом снижения цен на нефть. В частности, в своей первой речи после победы на выборах он пообещал начать массовую разработку нефтяных скважин.

"У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России", — сказал Дональд Трамп.

После этого заявления нефть марки Brent подешевела на 2%.

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Напомним, что со значительным преимуществом победу одерживает Дональд Трамп. И хотя официальные подсчеты голосов еще не закончились. Трамп уже объявил себя победителем.

Ярослав Железняк спрогнозировал, кто может получить должности в администрации Трампа.

“Однажды меньше говорят об еще одной должности, которая тоже будет играть значительную роль и для вопросов Украины – советник по вопросам Нацбезопасности. В нескольких американских источниках потенциальным кандидатом на этот пост называют Рика Гренелла. Писал о нем уже, потому что он входит и в список на должность госсекретаря”, — сообщил он.

Также нардеп напомнил, что его позиция по Украине радикальна: переговоры с Россией, "автономные зоны" на временно оккупированных территориях и отсрочка вступления в НАТО.



