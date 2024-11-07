Что такого пообещал Трамп американцам: почему в России реально перепугались

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Кравцев Сергей
Дональд Трамп, триумфально победивший на выборах в США, уже к маю следующего года может обрушить мировые цены на нефть до 50 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска в своем телеграмм.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Как говорится в материале The Moscow Times, Дональд Трамп действительно намерен всерьез заняться вопросом снижения цен на нефть. В частности, в своей первой речи после победы на выборах он пообещал начать массовую разработку нефтяных скважин.
После этого заявления нефть марки Brent подешевела на 2%.
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Напомним, что со значительным преимуществом победу одерживает Дональд Трамп. И хотя официальные подсчеты голосов еще не закончились. Трамп уже объявил себя победителем.
Ярослав Железняк спрогнозировал, кто может получить должности в администрации Трампа.
Также нардеп напомнил, что его позиция по Украине радикальна: переговоры с Россией, "автономные зоны" на временно оккупированных территориях и отсрочка вступления в НАТО.
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