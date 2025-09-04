Что-то должно произойти: Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Несмотря на то, что нет даже признаков того, что война в Украине может быть поставлена на паузу, как и нет сигналов о том, что могут состояться личные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что достижение мирного соглашения между РФ и Украиной вполне реально. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сказал в интервью CBS News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с Путиным и Зеленским. Что-то должно произойти, но они пока не готовы. Но что-то должно произойти. Мы это сделаем", — высказался глава Белого дома.

Он заявил, что недоволен кровопролитием между Россией и Украиной, но продолжит добиваться мирного соглашения.

"Думаю, мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская война будет одной из самых легких из тех, что я остановил, но, похоже, она немного сложнее некоторых других", — признал глава Белого дома.

Примечательно, что данное признание прямо противоречит ранним заявлениям Трампа о том, что он прекратит войну в Украине за 24 часа.

Помимо этого, Дональд Трамп анонсировал переговоры о войне в Украине в ближайшие дни после провальной встречи с Путиным на Аляске. В частности, представитель Белого дома сообщил, что ожидается телефонный разговор Трампа с Зеленским уже сегодня.

