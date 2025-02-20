Особую обеспокоенность у них вызывает отказ Украины от соглашения по инвестициям в полезные ископаемые. Об этом заявили в Белом Доме.

В частности, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о готовности США инвестировать значительные средства в добычу полезных ископаемых в Украине. По его словам, предложенное соглашение содержало выгодные условия и дополнительные гарантии безопасности для украинской стороны.

Американская сторона отмечает необходимость пересмотра текущей позиции Киева. В Белом доме убеждены, что возобновление переговоров по поводу полезных ископаемых будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Волц призвал украинского президента вернуться к переговорам по ресурсному соглашению.

Представители Белого дома выразили "глубокое разочарование" президента Трампа позицией Владимира Зеленского. Американских чиновников особенно беспокоят высказывания украинских властей, имеющих "характер образ". В Вашингтоне подчеркивают важность конструктивного сотрудничества вместо "дерзкой риторики".

Также американская администрация заговорила о состоянии собственных оружейных арсеналов. Ведь, по информации Белого дома, постоянная военная поддержка Украины приводит к их заметному истощению.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский помешал "изысканному плану" Трампа по отношению к Украине. Президент Украины Владимир Зеленский помешал реализации "элитного плана" американского лидера Дональда Трампа, отказавшись подписать соглашение об украинских полезных ископаемых. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что Зеленский своими "неприемлемыми" высказываниями на Мюнхенской конференции безопасности только обострил ситуацию. Бессент отметил, что хотя Зеленский сначала уверял министра в готовности подписать соглашение, он не сдержал этого обещания. Министр подчеркнул, что подписание этого соглашения было важной частью "изысканного плана" Трампа. Этот план предусматривал экономическое сближение Украины с США, что обеспечило бы экономические выгоды для обеих сторон, а также гарантировало бы защиту для Украины.