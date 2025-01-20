Что Украина должна предложить Трампу, чтобы усилить свои переговорные позиции

Между предыдущим и новым хозяевами Белого дома существуют два ключевых разногласия, которые следует учитывать при подготовке к переговорам с Дональдом Трампом, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Трамп и Зеленский

По его словам, формула Джо Байдена "Украина не должна проиграть, а РФ не должна выиграть" означала бесконечное продолжение войны с целью недопущения эскалации между НАТО и РФ за счет украинской крови. В то же время, говорит эксперт, Дональд Трамп четко определил цель – войну необходимо завершать. Как говорит Омельченко, такая четкая постановка вопроса для Украины гораздо более благоприятна, хотя и скрывает в себе много опасных подводных камней.

"Трамп является гораздо более конкретным и жестким переговорщиком по сравнению с Джо Байденом. Он привык умело использовать слабые места у другой стороны, применяя экономические и политические аргументы давления", — отметил эксперт.

Именно поэтому, по его словам, Украина, в первую очередь, должна избавиться от слабых позиций из-за прекращения транспортировки российской нефти и снятия с рассмотрения вопроса достройки ХАЭС 3, 4 на базе российских реакторов.

"Если новоизбранный президент смог жестко надавить на своих союзников по НАТО (А.Меркель) — ..."чего мы будем тратиться на вашу оборону от России, если вы покупаете российские энергоносители?...," то есть мало сомнений, что он подобный аргумент задействует и на переговорах с Владимиром Зеленским", – отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, необходимо усилить украинские позиции также предложениями по поставкам американского LNG на сисеменной основе и углублению сотрудничества в перспективных атомных проектах с Wetstinghouse (ядерное топливо, стратегические инвестиции в создание новых блоков после завершения войны); общей реализацией проектов малых модульных реакторов SMR. Также усилят переговорную позицию инвестиции в увеличение добычи урана и создание завода по фабрикации ядерного топлива или инвестиции компаний США в нефтегазодобычу Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о наиболее вероятном сценарии мира, который может выбрать Трамп для Украины.



