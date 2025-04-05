Что вновь пошло не так: в чем США обвинили Зеленского

История с подписанием соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной серьёзно затянулась. Это произошло из-за того, что глава украинского государства Владимир Зеленский несколько раз отказывался подписать соглашение и, в конце концов, 28 февраля в Белом доме "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью скандальному тележурналисту Такеру Карлсону заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Владимир Зеленский и Скотт Бессент. Фото - сайт Офиса президента Украины

Министр отметил, будто сначала Зеленский "был в настроении подписать соглашение", когда Бессент приезжал в Киев, но потом вдруг что-то изменилось.

"У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: "У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом, между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Я сказал: "Вы открыли огромную пропасть, как гранд-каньон. Что мы скажем этим людям?", — говорит Бессент.

По его словам, Зеленский тогда давал гарантии, что подпишет соглашение в Мюнхене. Но в итоге он его так и не подписал. Затем вновь начались долгие разговоры.

Министр также высказал мнение, что Россия не в восторге от того соглашения, которое все еще могут подписать Киев и Вашингтон. По его мнению, об этом свидетельствует то, что российские войска атаковали Киев за 4 часа до его приезда в столицу Украины, хотя до того не бомбили с ноября.

Бессент подчеркнул, что соглашение о недрах является "частью мирного плана" президента США Дональда Трампа, следовательно, его все равно придется подписать.

Читайте также на портале "Комментарии" — между Украиной и США продолжаются переговоры по соглашению о полезных ископаемых. В марте администрация Трампа направила новый вариант договора, который в Верховной Раде назвали "ужасом". Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара объяснил, на какие условия США могла бы пойти Украина по соглашению о полезных ископаемых.



