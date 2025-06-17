Что ждет Трамп: почему не вводит санкции против РФ

Администрация Белого дома все еще не готова ввести новые санкции против России, поскольку все еще надеется на заключение мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время подхода к СМИ сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон призыв Европы к введению новых санкций против РФ, он ответил, что Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. И якобы США ждут, что Европа в этом направлении сделает первый шаг.

Журналисты сразу же поинтересовались у Дональда Трампа, почему Вашингтон самостоятельно не введет санкционные ограничения против страны-террориста, Трамп заявил, что "ждет, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение". В частности, пожаловался на то, что санкции якобы дорого обходятся США.

"И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто – подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением", — пояснил президент.

Отметим, при этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него еще есть надежда, что Вашингтон может поддержать ужесточение санкций против России, несмотря на то, что Дональд Трамп ранее предполагал обратное.

Макрон сказал, что у него состоялся разговор с Трампом. Ключевой темой было усиление санкционного давления против России. Тогда якобы он услышал от своего американского коллеги заверения, что Вашингтон готов к действиям. Такую позицию озвучил Макрон, выступая перед журналистами в кулуарах саммита G7 в Канаде.

"Он ответил достаточно позитивно", – сказал Макрон.



