Что ждет Украину в войне без помощи США: экс-чиновница Пентагона озвучила сценарий

На сегодняшний день нет оснований утверждать, что Украина точно потерпит поражение в войне, если США полностью прекратят ее поддержку. Ведь для кого-то может быть открытием, но Вашингтон и при Байдене в Белом доме не предоставлял Киеву столько помощи, сколько действительно было необходимо. Поэтому, даже, если Белый дом наотрез откажется продолжать поставки вооружений Украине, ВСУ смогут продолжать борьбу, но воевать придется с меньшим количеством средств. Об этом в интервью Радио Свобода заявила экс-чиновница Минобороны США в администрации 44-го президента Обамы, а ныне директор Института Маккейна доктор Эвелин Фаркас.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Не поддерживать Украину в той мере, в которой она в этом нуждается, было фактически тем, что Соединенные Штаты, к сожалению, делали с начала войны в 2014 году. И я говорю это как человек, который был в администрации Обамы. Я выступала за предоставление большей помощи. Мы никогда не давали Украине всего, в чем она нуждалась, поэтому это было бы просто продолжением нынешней не декларируемой политики, а политики де-факто", — отметила она.

Поэтому, по ее словам, сегодняшнее вероятное сокращение помощи, о котором ранее объявлял министр обороны США Пит Гегсет, "не означает, что Украина потерпит поражение, это означает, что Украина будет бороться, имея меньше средств".

Бывшая чиновница Пентагона предполагает, что может так случиться, что европейцы наконец согласятся ввести войска в Украину вне зоны досягаемости российского оружия, чтобы помочь обеспечить логистическую и разведывательную поддержку, что они будут активнее участвовать в военном плане, "чтобы убедиться, что Украина сможет победить".

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